Disparos y tres detenidos por asalto en Barrio Yungay, a metros de casa de Boric

Carabineros detuvo a tres sospechosos de un presunto asalto cometido al mediodía de este jueves en el Barrio Yungay, comuna de Santiago, a pocos metros de la casa del Presidente Gabriel Boric. En el operativo, un efectivo de Carabineros efectuó disparos, pero no se registraron lesionados.



Sobre lo ocurrido, el coronel Claudio Pavez informó que la víctima del robo solicitó ayuda a un funcionario de Carabineros del sector, quien hizo uso de su arma de fuego en dos ocasiones para detener a los sujetos, pero no hubo personas lesionadas.



“Todavía no existe una claridad del motivo por el cual la víctima solicita el auxilio a personal que está justamente aquí en las inmediaciones, prestando custodia a lo que es el domicilio del Presidente de la República. Esta persona se acerca inicialmente indicando de forma preliminar que era víctima de un robo por parte de sujetos desconocidos”, indicó.



Junto a la víctima, los efectivos realizaron un patrullaje en los alrededores del Barrio Yungay, donde dieron con el paradero de los tres sospechosos..



La Fiscalía Metropolitana Centro Norte dejó el caso a cargo del OS9 para encabezar la investigación, mientras que en el sitio del suceso se realizaron peritajes por parte del Labocar.