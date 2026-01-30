Home Internacional "donald trump advierte que la flota que va hacia irán es “in..."

Donald Trump advierte que la flota que va hacia Irán es “incluso mayor” que la del Caribe

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este viernes que la flota militar que se dirige hacia Irán es “incluso más grande” que la desplegada anteriormente frente a Venezuela. Pese a ello, dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán.

El mandatario realizó las declaraciones desde el Despacho Oval, luego de ser consultado por la prensa sobre el despliegue militar en la región.

En ese contexto, afirmó: “Actualmente, una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de Venezuela (…) Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo decir esto: ellos sí quieren llegar a un acuerdo”.

Trump reforzó su advertencia con un ejemplo reciente, aludiendo a una supuesta amenaza de ejecuciones masivas en Irán.

“Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: Si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de fijar un plazo a Irán, antes de avanzar hacia una acción militar, el presidente evitó entregar detalles. “Solo ellos lo saben con certeza”, respondió, sin precisar tiempos ni condiciones.

El jefe de Estado estadounidense evitó profundizar en eventuales acciones armadas, pero volvió a destacar el poder militar de su país.

“No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis acciones militares. Pero tenemos una flota tremendamente poderosa allí. Tenemos los barcos más poderosos del mundo. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia”, afirmó.

Trump ya había señalado el jueves su intención de alcanzar un acuerdo con Irán, con el objetivo de evitar que el país obtenga armas nucleares y para que, según dijo, “dejen de matar a manifestantes”.

Reacciones internacionales y vía diplomática

Desde Rusia, se advirtió sobre los riesgos de una escalada militar, señalando que el uso de la fuerza contra Irán “solo podría generar caos” en Medio Oriente.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araghchí, manifestó este viernes su disposición a negociar con Estados Unidos una salida diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní. No obstante, recalcó la “falta de buena voluntad de Washington en el pasado”.

Source Texto: La Nación / Foto: Efe
