Dónde encontrar buenas tiendas de bicicletas: una ruta para saber qué hacer en Santiago

Desde locales históricos hasta tiendas especializadas en ciclismo urbano y de montaña, Santiago ofrece múltiples alternativas para quienes buscan renovar su bicicleta, equiparse o iniciarse en el mundo de las dos ruedas.

 

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres moverte de forma distinta por la ciudad, el ciclismo es una de tus mejores opciones para recorrer parques y cerros, ya sea un principiante en este mundo del pedaleo o seas un veterano.

Desde La Nación te dejamos esta ruta por algunas de las mejores tiendas de bicicletas de la capital, una guía práctica para dónde encontrar las mejores tiendas en la ciudad.

Una tienda por Parque Forestal

Stgo Bike

Ubicada en pleno Santiago Centro, Stgo Bike esta tienda tiene de todo: aquí encuentras bicicletas, suspensiones, componentes, accesorios, herramientas e indumentaria, además de un completo servicio técnico.

Trabajan con marcas reconocidas como X Sauce, Trip, Liqui Moly, Fox y Chaoyang, entre otras, lo que la convierte en una buena alternativa tanto para ciclistas de ciudad como para quienes practican MTB o ciclismo más exigente.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago los podrás encontrar en Enrique Mac Iver 711, Santiago Centro, atendiendo de lunes a viernes: 10:00 a 20:00 horas y los sábados y domingos de 9:00 hasta 18:00 hrs

Qué hacer en Santiago por Barrio San Diego

TerraBike

Desde 1996 este es un punto de encuentro para entusiastas del ciclismo de toda la región, desde quienes recién parten hasta ciclistas con un nivel más avanzado.

En su local encontrarás una amplia variedad de bicicletas para niños y adultos, con modelos aro 26, 27.5 y 29, además de bicicletas de ruta aro 700, ideales tanto para uso urbano como deportivo.

 A eso se suma una gran oferta de indumentaria, accesorios y repuestos, con un catálogo que supera los 5.000 productos, pensado para cubrir todas las necesidades del ciclista en un solo lugar.

Los encontrarás en San Diego 896, a pasos del Teatro Caupolicán, atendiendo de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs y los sábados 10:00 a 15:00 hrs.

Uno de los clásicos del ciclismo

Importadora Caupolican

Con una trayectoria que se remonta a fines de los años 40, esta tienda se ha mantenido como un referente del rubro en pleno Barrio San Diego. Fundada en 1948, Importadora Caupolicán fue pionera en la importación y comercialización de bicicletas en la capital,

En su tienda encontrarás bicicletas para distintos usos y estilos: urbano, montaña, recreativo y familiar, además de una completa gama de repuestos y accesorios. Todo se complementa con un servicio técnico especializado y una atención personalizada, pensada para orientar según las necesidades, el presupuesto y la forma de pedalear de cada persona.

Una parada clave para quienes buscan qué hacer en Santiago. Los encontrarás en Avenida San Diego 863–867, atendiendo de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs y los sábados hasta las 15:00 hrs. 

Qué hacer en Santiago para encontrar la opción más accesible

Trail Store

Este proyecto nació en 2018 y se ha ido expandiendo por todo el país, cuenta con tres tiendas en Santiago con un catálogo de más 25 mil productos, trabaja con más de 15 marcas internacionales y abastece a cientos de distribuidores a lo largo del país. 

Entre las marcas que forman parte de su oferta destacan Fox Racing, Norco, Ibis, Five Ten, Fantic, Blackburn y varias más ligadas al ciclismo y los deportes de motor.

En Santiago, Trailstore tiene presencia en distintos puntos clave: una tienda en Manquehue Norte 2104, un local en Mall Sport en Av. Las Condes 13501 y por último en el Durazno Bike Park, Camino La Cumbre 4491, Lo Barnechea.

Foto: Freepik
Lo Más Leído

Leer mas
