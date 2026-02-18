Home Viajes "dónde encontrar los mejores bares y qué hacer en viña del mar par..."

Dónde encontrar los mejores bares y qué hacer en Viña del Mar para salir de noche

Desde propuestas psicodélicas hasta los clásicos cerveceros del sector Poniente, recorrimos la ciudad para entregarte una selección con cinco bares donde la coctelería de autor y el buen ambiente están asegurados.

Benjamin Diaz
Desde la psicodelia del neón hasta la tradición cervecera alemana y el clásico tercer tiempo deportivo. La noche en la Ciudad Jardín ofrece experiencias para todos los gustos. 

Si buscas qué hacer en Viña y dónde ir por un buen trago, desde La Nación te dejamos esta ruta con los bares imprescindibles para tu próxima salida; seas de quienes solo quieren un simple schop o busques coctelería de autor, acá los encontrarás.

Un resto bar para los cerveceros

Glasgow

Si buscas qué hacer en Viña del Mar, esta casona ubicada en 3 Poniente 660 (entre 6 y 7 Norte) es el refugio perfecto. 

A solo pasos del borde costero, Glasgow ofrece una experiencia que mezcla lo mejor de un restobar con una curaduría cervecera de primer nivel: desde la tradición de Alemania, Bélgica y los monasterios trapenses, hasta orígenes exóticos como Islandia.

Ya sea en su amplia terraza o en sus dos pisos interiores, es el lugar ideal para maridar una pinta internacional o un cóctel de autor con sus pizzas, tablas, tapas o sándwiches.

Locura y cócteles: qué hacer en Viña del Mar para vivir una terapia nocturna

PSIQUIS BAR

Ubicado en 5 1/2 Poniente 277, Psiquis no es solo un bar, es una inmersión total: ambientado como un antiguo hospital psiquiátrico bajo la leyenda del enigmático Dr. Kranzler, aquí los cócteles son “recetas” y la decoración invita a liberar un poco de locura.

Si vas en plan cervecero, la receta obligada es el ‘Chinga tu miel’, un schop preparado con pulpa de maracuyá, tajín y gomitas. Pero si prefieres un perfil más dulce, el ‘Trauma Fizz’ (con Johnnie Walker, pomelo rosado y crema batida) es el remedio ideal.

Para el hambre, su menú de terapias no se queda atrás: ofrece desde hamburguesas, tacos, ceviches, tablas para compartir con los nombres más pintorescas haciéndole honor a su temática. 

Las mejor cervecería artesanal con carta nacional y extranjera

Cervecería OH

Con 25 años de historia, este clásico de la esquina de 3 Poniente con 7 Norte es un imperdible. La Cervecería OH destaca por su ambiente relajado y “casero”, donde la música acompaña pero no invade.

Es el refugio perfecto para ir con amigos o incluso con tu mascota (es Pet Friendly). Su fuerte son las cervezas: podrás probar clásicas alemanas como Erdinger y Schöfferhofer, o la icónica Guinness irlandesa. Si buscas sabores más intensos, tienen opciones belgas como la Kasteel Cuvée y lo mejor de la escena artesanal chilena, destacando la Mauco Misa Roja y la Jester Nu-B.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y quieres probar sabores nuevos con sello alemán, hazlo acá.

Luces y fiesta de neón: qué hacer en Viña del Mar para una noche psicodélica

Bash Restobar

Ubicado en 4 Norte 484 (esquina 2 Poniente), este restobar se desmarca del resto por su propuesta sensorial: luces de neón, arte psicodélico y espejos infinitos, perfectos para postear en tu story o feed de Instagram.

Aunque cuentan con buenas cervezas como Kunstmann y Torobayo, la verdadera estrella es su coctelería de autor. Atrévete con el “Nociva Green”, una vibrante mezcla de tequila y licor de melón que brilla con luz propia, o el “Nebula”, un trago refrescante con ron de coco, maracuyá y syrup de plátano que te transporta a la playa.

El plan es completo: reír, jugar y disfrutar de sus hamburguesas, tablas y tapas en un ambiente que parece de otro planeta.

El bar de los futboleros

Bar 3T

Si buscas qué hacer en Viña del Mar cuando juega tu equipo, este es el lugar indiscutido. Lo que nació como una cantina para rugbistas hoy se ha convertido en uno de los sports bar definitivo de la ciudad. Cuentan con 3 pisos, terrazas y más de 18 pantallas Full HD para no perderse ni un segundo, sea fútbol, básquet o lucha libre.

Ubicado en 7 Norte 153, aquí la consigna es la abundancia y la buena onda. Su carta está diseñada para compartir: chorrillanas, sándwiches y tablas donde “todo es grande”.

Para la sed, la barra no falla: schops de medio litro (desde la sureña Dolbek Maqui hasta la clásica Austral Calafate).

Foto: Bash Restobar
