Dónde encontrar los mejores helados veganos y qué hacer en Santiago si buscas algo refrescante

¿Necesitas escapar del calor? Olvídate de los aditivos artificiales y las texturas aburridas. La capital esconde verdaderas joyitas artesanales que han llevado la repostería vegana al siguiente nivel, sean con sabores frutales o algún sabor más particular.

Para quienes buscan escapar de las altas temperaturas y no saben qué hacer en Santiago. Conoce las cuatro heladerías de producción diaria, recetas sin azúcar y propuestas pet friendly, lo mejor para refrescar la tarde.

Qué hacer en Santiago para probar los sabores veggie más únicos

Poga Heladería

Ubicada en Vitacura, en Alonso de Córdova 2467, en esta innovadora heladería podrás probar los sabores más únicos con carta cien por ciento plant-based, sin azúcar añadida, libre de soya y gluten.

Para las personas, hay helados cremosos en sabores frutales como sandía pop o melón “entunado”, también de dulces como frappuccinos con chips de chocolates o con sabor a snacks como Snickers o Nutella y, recientemente, un helado de Heinz de ketchup y mostaza.

Además, es pet friendly, contando con paletitas en forma de huella, diseñadas especialmente para mascotas.

Un auténtico sabor italiano en Barrio Italia

In Fiore Gelateria Italiana

Nada mejor que, después de una tarde de vitrineo en Barrio Italia, pasar por un helado, y esta gelateria italiana es tu lugar.

Ubicada en Santa Isabel 0327, esta heladería rescata el arte y la tradición europea con una receta familiar de más de 25 años, destacando por el uso de ingredientes frescos y la ausencia total de colorantes o preservantes químicos.

Con opciones tradicionales, acá estamos por sus helados frutales a base de agua veganos, como limón, frutilla, piña y frutos del bosque, además de opciones menos comunes como betarraga o cacao al agua.

Sea para disfrutar al cono o en sus cassatas de tres sabores, este lugar es ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago.

@tommydemonica 👉 Quizás el helado de zabaione no sea de los más populares, pero te aseguro que es una gran elección 🍧 En esta reseña de helados quise elegir un sabor no tan intenso pero si muy rico y así fue como llegué a este helado italiano 🇮🇹 [ESTA RESEÑA NO ES PUBLICIDAD] 🍦 In Fiore Gelateria Italiana 📍 Dirección: Santa Isabel 0327, Providencia, Santiago, Chile. 💰 Precios: En la boleta, al final del video. helado heladeria heladoitaliano infiore zabaione dondecomer reseña comidaitaliana santiagodechile ♬ original sound – Tommy Demonica 🌭🍕 – Tommy Demonica 🍕

Qué hacer en Santiago para un auténtico sabor frutal en Lastarria

Montana Gelato

Creada en Galería Lastarria (Padre Luis de Valdivia 327), y con locales en Factoría Italia (Av. Italia 850) y Santa Magdalena 187 en Providencia, esta gelatería es un refugio ideal para refrescarse mientras vitrineas por la ciudad.

Con 32 sabores elaborados en el día, 100% naturales y sin colorantes ni aditivos. De ellos, más de 10 son alternativas veganas hechas al agua.

Destacan combinaciones como mango-naranja, kiwi-plátano, frutilla-plátano, el clásico melón-tuna, mix de berries o un chocolate amargo. Además, si prefieres otro formato, cualquiera de estos sabores se puede pedir como un shake de frutas.

Una buena opción vegana por Vitacura

Heladería Pegli

Si buscas qué hacer en Santiago, Heladería Pegli no falla. Es un local pet friendly destaca por sus helados 100% veganos, elaborados con frutas de temporada y sin ingredientes de origen animal.

Entre sus combinaciones al agua aparecen sabores refrescantes como piña-albahaca, limón-menta y sandía, además de clásicos frutales como mora de Lolol, manzana-canela, plátano y frutilla.

También sorprende su chocolate belga 70% amargo hecho al agua. La carta se completa con galletas estilo New York, croissants con helado “a la Pegli” y cafés de especialidad, perfectos para acompañar.