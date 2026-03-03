Dónde probar la mejor gastronomía vegana y qué hacer en Valparaíso

Si visitas Valparaíso o simplemente buscas qué comer, la oferta gastronómica se despliega entre los cerros y el plan de la ciudad. Para quienes se preguntan qué hacer en Valparaíso desde una perspectiva culinaria distinta, esta ruta reúne restaurantes, bares y cafeterías con menús 100% vegetales.

Desde sabores de inspiración asiática hasta cafeterías de barrio y locales con música en vivo, todos comparten una propuesta libre de productos de origen animal y reflejan una de las caras más actuales de la escena porteña.

Un clasico en de la ciudad en Parque Italia

Resturant Bambú

En el segundo piso de Independencia 1790, a pasos del Parque Italia, está el Restaurant Bambú, uno de los mejores lugares para quienes buscan qué hacer en Valparaíso para almorzar con productos 100% vegetarianos.

Este local que funciona desde 1983 destaca porque, por solo $5.000, puedes probar sus menús diarios veganos que incluyen plato de fondo, sopa, ensalada mixta, pan integral y pebre. Puedes probar desde un pastel de choclo, cazuela de albóndigas de soya o un nutritivo budín de acelga.

Qué hacer en Valparaíso para la mejor alternativa para estudiantes

Ruka Prana

Ubicado en Matta 266, en Cerro Placeres, es una opción fiable si recorres la ciudad portuaria.

Con una propuesta 100% vegetal, donde aceptan Junaeb y pluxee, puedes almorzar con sus menús diarios de $4.500. Incluye platos de fondo que pueden acompañarse de sopa o ensalada, con preparaciones caseras como el arvejado de champiñones con puré rústico o el guiso de zapallo italiano. O si prefieres, también tienen el Ruka Bowl, una combinación de legumbres y verduras crudas y cocidas, pensada como opción equilibrada y rápida para el almuerzo.

Además de los menús, tienen repostería y preparaciones al paso: tartas de frutos rojos o naranja, galletones artesanales, empanadas y sándwiches. También ofrece opciones para llevar y delivery.

Sabores de Asia en el corazón de Bellavista

Casa Dumplings

Si buscas una opción asiática, este es tu lugar: ubicado en Héctor Calvo 308, Cerro Bellavista, la Casa Dumpling tiene varias opciones vegetarianas para ti.

La especialidad de la casa, como su nombre indica, son estas masas rellenas cocinadas magistralmente al vapor. Puedes probar los dumplings veganos de tofu con una mezcla crocante de brócoli, zanahoria y repollo, o una sopa de Mix Vegetales con dumplings a elección.

Además de los bocados al vapor, tiene platos de fondo como un noodles de champiñón salteado con vegetales o pad thai tofu champiñón con huevo de linaza a elección.

Además, el local es pet friendly, perfecto para los que buscan qué hacer en Valparaíso junto a sus mascotas.

Qué hacer en Valparaíso para el mejor panorama gastronómico y cultural en el Barrio Cumming

La Boca del Oso

Ubicado frente a la Pérgola de las Flores de Cumming en Almirante Montt 51, La Boca del Oso combina cocina vegetariana, cerveza artesanal y programación cultural en un mismo espacio.

Más que un restaurante, funciona como punto de encuentro en Valparaíso, con presentaciones de música en vivo que incluyen sesiones de jazz y sets de DJ, especialmente durante la tarde y noche.

Su carta ofrece preparaciones basadas en plantas que van desde chorrillanas con receta de la casa hasta ravioles de espinaca y sándwiches de berenjena apanada. Y para picar hamburguesas vegetales, el completo vegano, empanadas y más.

Y para almorzar cuenta con platos únicos desde $5.000, mientras que los fines de semana están los “menús especiales” por $10.990, que incorporan bebida a elección —cerveza artesanal, vino o jugo—, pensados como opción más completa.

Café y repostería vegana en el plan porteño

El Gran Tirano

Ubicado en Blanco 816, en el plan de Valparaíso, El Gran Tirano es una cafetería vegana reconocida como uno de los primeros espacios de este tipo en el sector. Con un ambiente relajado y pet-friendly, es una de las pausas para estudiantes, trabajadores y visitantes que recorren el centro de la ciudad.

Su oferta se centra en repostería 100% vegetal. En vitrina destacan clásicos como Carrot Cake, Selva Negra y tartaleta de Oreo, junto a muffins y galletones artesanales. La carta se complementa con bebidas calientes, además de opciones saladas como empanadas y sándwiches, pensadas para un almuerzo ligero o una merienda.

El local también sobresale por su accesibilidad: acepta tarjetas Junaeb y Edenred, lo que lo convierte en buena alternativa para quienes busquen qué hacer en Valparaíso para una opción económica.