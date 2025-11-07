Home Nacional "dos atentados incendiarios en vilcún, la araucanía: queman vivien..."

Dos atentados incendiarios en Vilcún, La Araucanía: Queman vivienda, bodegas y maquinaria

Según informa Emol, ambos hechos ocurrieron cerca de las 02:45 horas y fueron reivindicados mediante lienzos por la orgánica Weichán Auka Mapu. El primero se registró en el fundo Traipo, ubicado en el kilómetro 3 de la Ruta S-273, donde desconocidos incendiaron una bodega de grandes dimensiones que contenía maquinaria agrícola. Casi en paralelo, en el kilómetro 6,5 de la ruta S-31 resultó destruida una bodega agrícola y una vivienda que funcionaba como oficina.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Durante la madrugada de este viernes se registraron dos atentados incendiarios en la comuna de Vilcún, Región de La Araucanía, en los que resultaron quemados un casino, una vivienda y bodegas con maquinaria agrícola.

En primera instancia se informó que se trataba de un solo ataque, sin embargo, con el correr de las horas, se confirmó que fueron dos los atentados.

Según informa Emol, ambos hechos ocurrieron cerca de las 02:45 horas y fueron reivindicados mediante lienzos por la orgánica Weichán Auka Mapu. El primero se registró en el fundo Traipo, ubicado en el kilómetro 3 de la Ruta S-273, donde desconocidos incendiaron una bodega de grandes dimensiones que contenía maquinaria agrícola.

El siniestro destruyó cuatro tractores, una máquina de fertilizante, dos remolques, una grúa pluma, un galpón de 754 m² y un casino de 55 m².

Resultó destruida una bodega agrícola y una vivienda que funcionaba como oficina

Casi en paralelo, otro ataque se registró en el kilómetro 6,5 de la ruta S-31, también en Vilcún, donde resultó destruida una bodega agrícola y una vivienda que funcionaba como oficina. En el sitio se encontró un lienzo con la consigna: “Libertad a los PPM M. Llanquileo, E. Montoya, L. Tranamil, N. Keupil. Nuestro objetivo es Wallmapu”.

A ambos lugares concurrió el fiscal Patricio Montecinos, quien encabezó las diligencias junto a personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y de la Sección OS9, con el fin de levantar evidencia y determinar la dinámica de los hechos.

Ante esto, el diputado Miguel Mellado (IND) criticó que “nuevamente la WAM, haciendo de las suyas en La Araucanía: dos atentados terroristas, uno a un empresario mapuche, Vilcún y Cajón, que tenía un emprendimiento de semillas, le quemaron una casa que tenía como oficina, un galpón, y los trabajadores aterrados en esos momentos cuando los terroristas incendiaban todo este aparato productivo de un pequeño productor mapuche”.

Agregó que “y a poco andar, atacan a la familia Cooper, también en Vilcún quemando maquinaria. Aquí lo que hay que dejar claro es que no existen presos políticos mapuche en Chile, como dicen las pancartas que dejaron estos terroristas de la WAM”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Jara sobre podio antibalas que instalará Kast en actos...

Según consignó T13, la medida comenzó el jueves con el acto del candidato republicano en Viña del Mar donde aparece Kast con un podio similar al que usó Donald Trump durante su campaña para asumir por segunda vez como presidente de Estados Unidos.

Leer mas
Nacional
Sadel impulsa la adquisición de licencias literarias e...

El anuncio lo realizó la noche de este jueves el presidente de la Sociedad de Derecho de las Letras, Diego Muñoz Valenzuela, durante la conmemoración del 25 aniversario de la corporación, que reúne a 503 autores y 88 editoriales, entre estos, 14 premios nacionales de distintas disciplinas.

Leer mas
Vanguardia
Millie Bobby Brown y David Harbour reaparecen abrazado...

Los protagonistas de “Stranger Things” intercambiaron muestras de cariño durante una alfombra roja, lo cual ocurrió después de que recientemente se revelara que la actriz habría denunciado a su compañero por presunto acoso y bullying, antes de comenzar a grabar la última temporada de la serie de Netflix.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/