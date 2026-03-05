Home Nacional "dos detenidos luego de balacera en supermercado de maipú: investi..."

Dos detenidos luego de balacera en supermercado de Maipú: investigan una posible quitada de drogas

El incidente se registró en el supermercado Jumbo, ubicado en la intersección de las avenidas Pajaritos y Coronel Santiago Bueras. Según los primeros antecedentes, un grupo de sujetos permanecía en el sector cuando comenzaron los disparos.

Eduardo Córdova
Dos personas fueron detenidas tras una balacera ocurrida la noche del miércoles en los estacionamientos de un supermercado en Maipú. Carabineros no descarta que el hecho esté vinculado a una presunta quitada de droga.

Por razones que aún se investigan, se efectuaron múltiples tiros en el lugar, lo que provocó la huida de tres individuos. Dos de ellos fueron capturados en las cercanías por personal policial.

Una vecina del sector relató que escuchó varios disparos y buscó resguardo de inmediato, señalando que “escuchamos tres balazos… Quedamos todos arrancando”.

Durante el operativo, Carabineros incautó un arma de fogueo, un bolso con marihuana y dinero en efectivo, según informó el capitán Félix Carrasco, oficial de ronda de la prefectura Santiago Rinconada.

Las causas del tiroteo están siendo investigadas por el Laboratorio de Criminalística, que analiza las evidencias levantadas en el sitio del suceso.

Hipótesis en análisis

Una de las líneas investigativas apunta a una posible quitada de droga, ya que cámaras de seguridad detectaron un segundo vehículo que huyó tras los disparos.

Además, se confirmó que el dinero incautado, cercano a los 150 mil pesos, era falsificado, lo que refuerza la tesis de un ilícito previo.

Otra hipótesis considera un intento de robo de vehículos, debido a que dos automóviles presentaban daños y signos de haber sido forzados.

Los detenidos, ambos chilenos y con antecedentes policiales, quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
