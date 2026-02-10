Dos muertos en nuevo ataque de EEUU contra supuesta “narcolancha” en el Pacífico

El gobierno del presidente Donald Trump desplegó en septiembre un contingente militar en el Caribe y el Pacífico oriental con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico. Como resultado de estas operaciones, al menos 38 embarcaciones han sido destruidas.

Según señaló Trump, los cárteles del narcotráfico operan desde Venezuela, argumento que ha sido clave para justificar el despliegue militar en la región.

“Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió”, informó este lunes el Comando Sur a través de su cuenta oficial en X. De este modo, se confirmó un nuevo ataque contra una embarcación, de acuerdo a AFP.

Además, el Comando Sur indicó que la Guardia Costera de Estados Unidos fue alertada para “activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente”.

Este episodio corresponde a la tercera embarcación destruida desde que Estados Unidos depuso al presidente venezolano Nicolás Maduro. Dicha acción ocurrió durante un ataque militar realizado el 3 de enero en Caracas y otras regiones del país.

Previamente a su captura, Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de utilizar el despliegue militar en el Caribe como una estrategia para derrocarlo, más que como una acción contra el narcotráfico.

Situación judicial y cuestionamientos

Actualmente, Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta un juicio por narcotráfico ante la justicia estadounidense.

Asimismo, en enero los familiares de dos ciudadanos trinitenses fallecidos el año pasado durante un ataque militar estadounidense presentaron una demanda contra el gobierno de Trump. La acción judicial acusa homicidio culposo.

Por último, Washington no ha entregado pruebas concluyentes que vinculen directamente a las embarcaciones atacadas con el tráfico de drogas. Por esta razón, se ha generado un intenso debate internacional sobre la legalidad de estas operaciones.