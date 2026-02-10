Home Internacional "dos muertos en nuevo ataque de eeuu contra supuesta “narcol..."

Dos muertos en nuevo ataque de EEUU contra supuesta “narcolancha” en el Pacífico

“Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió”, informó este lunes el Comando Sur a través de su cuenta oficial en X. De este modo, se confirmó un nuevo ataque contra una embarcación.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Dos muertos en nuevo ataque de EEUU contra supuesta “narcolancha” en el Pacífico

El gobierno del presidente Donald Trump desplegó en septiembre un contingente militar en el Caribe y el Pacífico oriental con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico. Como resultado de estas operaciones, al menos 38 embarcaciones han sido destruidas.

Según señaló Trump, los cárteles del narcotráfico operan desde Venezuela, argumento que ha sido clave para justificar el despliegue militar en la región.

“Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió”, informó este lunes el Comando Sur a través de su cuenta oficial en X. De este modo, se confirmó un nuevo ataque contra una embarcación, de acuerdo a AFP.

Además, el Comando Sur indicó que la Guardia Costera de Estados Unidos fue alertada para “activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente”.

Este episodio corresponde a la tercera embarcación destruida desde que Estados Unidos depuso al presidente venezolano Nicolás Maduro. Dicha acción ocurrió durante un ataque militar realizado el 3 de enero en Caracas y otras regiones del país.

Previamente a su captura, Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de utilizar el despliegue militar en el Caribe como una estrategia para derrocarlo, más que como una acción contra el narcotráfico.

Situación judicial y cuestionamientos

Actualmente, Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta un juicio por narcotráfico ante la justicia estadounidense.

Asimismo, en enero los familiares de dos ciudadanos trinitenses fallecidos el año pasado durante un ataque militar estadounidense presentaron una demanda contra el gobierno de Trump. La acción judicial acusa homicidio culposo.

Por último, Washington no ha entregado pruebas concluyentes que vinculen directamente a las embarcaciones atacadas con el tráfico de drogas. Por esta razón, se ha generado un intenso debate internacional sobre la legalidad de estas operaciones.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
En Perú cayó venezolano buscado por un homicidio comet...

El comisario Enrique Gutiérrez, de Interpol Santiago, indicó que en base al trabajo y análisis se determinó que el imputado, a los días de cometido el delito, había salido del territorio nacional por un paso no habilitado, siendo posicionado en Perú, por lo cual se efectuaron las coordinaciones para la obtención de la respectiva Notificación Roja, siendo detenido por la Policía Nacional de Perú.

Leer mas
Economía
Cuentas de luz subirían $1.450 por cuatro años para sa...

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, dijo que “nosotros vamos a proponerle a las próximas autoridades una forma de pago de esta deuda coherente con lo que ya se hizo en el caso de la deuda de las generadoras, una fórmula solidaria que le permita a la población más vulnerable no pagar el incremento en la deuda eléctrica. Vamos a proponer un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución, que asciende a $1.450 adicionales al mes para todos los clientes regulados residenciales, por 48 meses”.

Leer mas
Internacional
Condenan a 20 años de cárcel a magnate chino de Prodem...

El veredicto afectó también a sus compañías: Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited. Asimismo, el Tribunal Superior de Hong Kong las clasificó como sediciosas.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
16
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/