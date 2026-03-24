Dueños de camiones se declaran en “reflexión” ante alza de $580 del diésel

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones rechazó la decisión del Ministerio de Hacienda de subir en $580 el litro de petróleo diésel y lamentó que no se haya considerado el enorme impacto económico y social que tendrá la medida.

Además, se declaró en “etapa de reflexión” para evaluar acciones.



Según el gremio que preside Juan Araya, “pese a haberlo advertido a las autoridades y de aconsejar gradualidad al sincerar las alzas, no se nos escuchó”.

“Entendemos la situación internacional”

“Entendemos la situación internacional e interna del país, de guerra en Medio Oriente y debilidad de la caja fiscal. Pero somos claros ante la ciudadanía: esta alza afectará los consumidores y la cadena logística en general, porque el 98% de lo que consume, produce, exporta e importa Chile se moviliza en camiones y golpeará la cadena logística”, añadió en una declaración.



“Lo anterior será notorio en el caso de los transportistas, especialmente los más pequeños, quienes quedarán muy vulnerables para prestar con eficacia sus servicios. Con esta alza de $570 por litro, todos los usuarios de petróleo diésel, buses, furgones escolares, vehículos particulares, transporte de empresas, tractores agrícolas, aparte de los camiones, tendrán un aumento sobre el 60% en relación al valor actual”, agregó.



También señaló que “el mayor costo sobre la cadena logística, es decir todos los eslabones entre el productor inicial y el consumidor final, lo estimamos de entre 20 y 25%. Ello, con el correspondiente impacto inflacionario”.



“En consecuencia, y dada la amenaza directa sobre el sistema de precios de la economía general, este gremio informa que entra en etapa de reflexión de la situación, con objetivo de conocer el impacto que tendrá en las distintas regiones, y evaluar las acciones a seguir”, cerró la declaración.