Economía creció solo 1,6% en tercer trimestre afectada por caída de la minería

El Banco Central indicó que la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) fue explicada, principalmente, por el comercio y los servicios personales y empresariales. En contraste, la actividad minera retrocedió, compensando en parte el resultado anterior.

Patricia Schüller Gamboa
El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto (PIB) anotó un crecimiento anual de 1,6% en el tercer trimestre del 2025. Este resultado se explicó por el aumento de la demanda interna, que presentó una variación de 5,8%, impulsada por la inversión y el consumo.

El tercer trimestre registró un día hábil más que el año anterior, con un efecto calendario de 0,2 puntos porcentuales, según explicó el ente rector en su informe de Cuentas Nacionales.

Desde la perspectiva del origen, la expansión del PIB fue explicada, principalmente, por el comercio y los servicios personales y empresariales. En contraste, la actividad minera retrocedió, compensando en parte el resultado anterior.

Descontada la estacionalidad, la actividad económica registró una desaceleración de 0,1% respecto al trimestre anterior, incidida, principalmente, por la minería. Este efecto fue parcialmente compensado por un aumento en el margen de los servicios y el comercio.

Desde la perspectiva del gasto, el incremento de la actividad económica se sustentó en una mayor inversión y consumo. Este efecto fue compensando parcialmente por las exportaciones netas.

En línea con la política de revisiones de las cuentas nacionales trimestrales, la tasa de variación del PIB se revisó al alza, una décima en el primer trimestre y dos en el segundo trimestre, de 2,5 a 2,6% y de 3,1 a 3,3%, respectivamente.

El crecimiento de 1,6% de la actividad económica en el tercer trimestre se ubicó dos décimas por debajo de la cifra preliminar entregada por el Imacec (1,8%). Lo anterior se explicó por la actualización de información básica para la elaboración de indicadores de coyuntura y por el proceso de conciliación de
oferta y uso trimestral.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
