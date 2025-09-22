Educación Superior: 1 de octubre se inician postulaciones a la gratuidad y otros beneficios

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que el próximo martes 1 de octubre se iniciará el período de postulación a beneficios estudiantiles para la educación superior 2026, a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), que se encontrará disponible ingresando a fuas.cl.



El proceso estará habilitado hasta el 22 de octubre de 2025 y se invita a personas que ingresarán a primer año de la educación superior en 2026, así como a quienes ya se encuentran cursando una carrera, a postular a los instrumentos de financiamiento estudiantil que ofrece el Estado. Entre ellos se encuentran la gratuidad, becas de arancel y créditos para la educación superior, que permiten ampliar el acceso y permanencia en instituciones acreditadas.



El FUAS es un trámite gratuito, en línea y de carácter obligatorio para quienes deseen acceder a financiamiento estatal para estudiar en la educación superior. Luego de la postulación, Mineduc cruza los antecedentes ingresados con las bases de datos de distintos organismos del Estado y asigna el beneficio que mejor se ajuste a la realidad del postulante y a los requisitos que cumpla.



Los beneficios estudiantiles están dirigidos a todas las personas que deseen ingresar a la educación superior, sin importar su edad. No son exclusivos para quienes egresan de cuarto medio este año.



La gratuidad se entrega a estudiantes cuyas familias pertenecen al 60% de menores ingresos de la población, permitiéndoles estudiar una carrera sin pagar arancel ni matrícula. En tanto, las becas y créditos cuentan con montos y requisitos específicos que varían según el beneficio.



En el caso de las y los estudiantes extranjeros, pueden acceder a la gratuidad si cuentan con residencia definitiva o temporal. Para quienes tienen residencia temporal, se exige además haber cursado la enseñanza media completa en Chile.



Fechas y etapas del proceso de postulación:



-Postulación del 1 al 22 de octubre de 2025.



-Información sobre nivel socioeconómico, 17 de diciembre de 2025.



-Preselección, 15 enero de 2026.



-Resultados de asignación, 10 de marzo de 2026.



-Periodo de apelación, del 10 al 25 de marzo de 2026.