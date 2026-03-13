EEUU autorizó temporalmente la compra de petróleo a Rusia para contener alza de precios

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que autorizará de forma temporal la compra de petróleo ruso que ya esté en tránsito. La medida busca contener el alza en los precios del crudo, que se ha intensificado a raíz de la guerra en Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comunicó la decisión a través de su cuenta en X. Según explicó, la flexibilización de sanciones podría permitir que cientos de millones de barriles ingresen al mercado internacional, aunque afirmó que esto no significará un beneficio relevante para Rusia.

La autoridad detalló que la exención tendrá un plazo limitado. Las autorizaciones para vender y entregar a nivel global el petróleo ruso que actualmente se encuentra cargado en buques estarán vigentes únicamente hasta el 11 de abril.

La decisión del gobierno del presidente Donald Trump se produce en medio de fuertes alzas en el precio del crudo. Durante las últimas horas, el valor del barril ha superado los 100 dólares, en un contexto marcado por la tensión geopolítica.

El Tesoro ya había aplicado una medida similar la semana pasada. En esa ocasión, autorizó a India a comprar petróleo ruso que permanecía varado en el mar durante un periodo de 30 días.

Ahora la autorización se amplía a escala global, en medio de la preocupación por eventuales interrupciones en las cadenas de suministro de petróleo y gas. El conflicto en Medio Oriente ha incrementado el temor a un impacto mayor en los mercados energéticos.