Home Internacional "eeuu autorizó temporalmente la compra de petróleo a rusia para co..."

EEUU autorizó temporalmente la compra de petróleo a Rusia para contener alza de precios

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comunicó la decisión a través de su cuenta en X. Según explicó, la flexibilización de sanciones podría permitir que cientos de millones de barriles ingresen al mercado internacional, aunque afirmó que esto no significará un beneficio relevante para Rusia.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
EEUU autorizó temporalmente la compra de petróleo a Rusia para contener alza de precios

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que autorizará de forma temporal la compra de petróleo ruso que ya esté en tránsito. La medida busca contener el alza en los precios del crudo, que se ha intensificado a raíz de la guerra en Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comunicó la decisión a través de su cuenta en X. Según explicó, la flexibilización de sanciones podría permitir que cientos de millones de barriles ingresen al mercado internacional, aunque afirmó que esto no significará un beneficio relevante para Rusia.

La autoridad detalló que la exención tendrá un plazo limitado. Las autorizaciones para vender y entregar a nivel global el petróleo ruso que actualmente se encuentra cargado en buques estarán vigentes únicamente hasta el 11 de abril.

La decisión del gobierno del presidente Donald Trump se produce en medio de fuertes alzas en el precio del crudo. Durante las últimas horas, el valor del barril ha superado los 100 dólares, en un contexto marcado por la tensión geopolítica.

El Tesoro ya había aplicado una medida similar la semana pasada. En esa ocasión, autorizó a India a comprar petróleo ruso que permanecía varado en el mar durante un periodo de 30 días.

Ahora la autorización se amplía a escala global, en medio de la preocupación por eventuales interrupciones en las cadenas de suministro de petróleo y gas. El conflicto en Medio Oriente ha incrementado el temor a un impacto mayor en los mercados energéticos.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Diputada Mora responde a Manouchehri por cuestionar en...

La parlamentaria de RN cuestionó lo que calificó como una fiscalización “para la galería” y en su lugar, emplazó directamente al legislador socialista recordando el sensible fallecimiento de don Hugo Morales, gasfíter que murió luego de haber trabajado más de 27 horas seguidas en dependencias del Palacio de Gobierno.

Leer mas
Nacional
Amplían perímetro de búsqueda de evidencias por ataque...

Las diligencias siguen siendo realizadas por la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística de la PDI. Durante la jornada de este jueves, los equipos ampliaron el perímetro del sitio del suceso con el objetivo de encontrar nuevas evidencias que permitan esclarecer el ataque contra el funcionario policial.

Leer mas
Nacional
Ministerio de la Mujer ordenó sumario por “falla mecán...

Este jueves, tras participar en actividades en Viña del Mar, la secretaria de Estado se dirigía a un encuentro con un grupo de mujeres cuando el vehículo fiscal en que viajaba sufrió problemas en los frenos. Judith Marín confirmó el incidente y destacó que “se detectó la falla a tiempo” y que “todo el equipo está bien”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
17
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/