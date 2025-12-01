Home Internacional "eeuu: congresistas piden investigar ataque a lancha como “crimen ..."

EEUU: Congresistas piden investigar ataque a lancha como “crimen de guerra” por asesinar a sobrevivientes

De acuerdo a una publicación de Washington Post, la situación apunta a un ataque ocurrido el pasado 2 de septiembre, donde tras disparar a una presunta embarcación que transportaba drogas, se ordenó otra arremetida para matar a dos personas que sobrevivieron.

Leonardo Medina
EEUU: Congresistas piden investigar ataque a lancha como “crimen de guerra” por asesinar a sobrevivientes

Un grupo de legisladores en EEUU está pidiendo investigar un ataque en el caribe a una narcolancha, situación en la que apuntan a un eventual “crimen de guerra”, tras supuestamente haber ordenado matar a los sobrevivientes.

Así lo dio a conocer un reportaje de Washington Post, donde detallan que el caso ocurrió el pasado 2 de septiembre. 

Después de disparar a una presunta embarcación que transportaba droga y destruir el objetivo, se habría ordenado otra arremetida para asesinar a dos personas que sobrevivieron.

Esto se habría llevado a cabo para cumplir con una orden del secretario de guerra, Pete Hegseth, quien, según dicho reportaje, dispuso “matar a todos” en los ataques en el mar.

El secretario de guerra negó las acusaciones y aseguró que correspondían a “noticias faltas”. Por su parte, el presidente Donald Trump señaló que confía al “100%” en Hegseth.

Las críticas de los congresistas

Ted Lieu, legislador del distrito 36 de California en la Cámara de Representantes, se pronunció en X y subrayó que ni el memorando de la operación ni el derecho militar permitían “un segundo ataque cinético contra supervivientes indefensos”, y añadió: “Si los informes son ciertos, entonces se cometió un crimen de guerra”. 

En tanto, Seth Moulton, congresista por Massachusetts, se sumó a los cuestionamientos y dijo que “la idea de que los restos de una pequeña embarcación en un océano inmenso supongan un peligro para el tráfico marítimo es claramente absurda”.

Previamente, en un comunicado difundido el viernes pasado, el republicano Roger Wicker y el demócrata Jack Reed, miembros del Comité de Servicios Armados del Senado, anunciaron que solicitaron información al Departamento de Defensa en torno a este tema

“El Comité está al tanto de recientes reportes de prensa y de la respuesta inicial del Departamento de Defensa sobre presuntos ataques posteriores contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el área de responsabilidad de Southcom”, manifestaron. 

Source Texto: La Nación/Foto: X (Referencial)
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
10
