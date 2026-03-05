Home Internacional "eeuu define delegación que asistirá al cambio de mando en chile: ..."

EEUU define delegación que asistirá al cambio de mando en Chile: no vendrá Marco Rubio

La delegación oficial estará encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, además del funcionario principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak.

Patricia Schüller Gamboa
EEUU define delegación que asistirá al cambio de mando en Chile: no vendrá Marco Rubio

La Casa Blanca informó que el secretario de Estado, Marco Rubio (en la foto), no asistirá a la ceremonia de cambio de mando del 11 de marzo próximo en Chile.

La decisión se conoce tras la polémica por el cable chino y las sanciones a los tres funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric.

La delegación oficial estará encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, además del funcionario principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak.

También integrarán la comitiva el subsecretario de la Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado, Caleb Orr; y el secretario de Guerra interino para la Defensa de la Patria y Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra, Joseph Humire.

Además, asistirán la asesora principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo; y el jefe de gabinete de la Oficina del Consejero del Departamento de Estado, Matthew Rhodes.

