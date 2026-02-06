EEUU solicita una negociación trilateral con Rusia y China para limitar armas nucleares

Estados Unidos pidió este viernes iniciar una negociación trilateral con Rusia y China para establecer nuevos límites a las armas nucleares. El llamado se produjo tras la expiración, el jueves, del último tratado vigente entre Washington y Moscú.

El planteamiento fue realizado por Thomas DiNanno, subsecretario de Estado para el control de armas, durante su intervención en la Conferencia de Desarme en Ginebra. En ese contexto, afirmó que “las reiteradas violaciones de Rusia, el aumento de los arsenales en todo el mundo y las fallas en el diseño y la aplicación de Nuevo START dan a Estados Unidos un claro imperativo para pedir una nueva arquitectura que aborde las amenazas de hoy, no las de una época pasada”.

El representante estadounidense apuntó directamente al programa nuclear de China. Señaló que “mientras hoy estamos aquí, todo el arsenal nuclear de China no tiene límites, no tiene transparencia, no tiene declaraciones, no tiene controles”.

En esa línea, DiNanno sostuvo que una nueva etapa del control de armas debe ampliarse. Indicó que “la próxima era del control de armas puede y debe continuar con un enfoque claro, pero requerirá la participación no sólo de Rusia en la mesa de negociación”.

Posturas enfrentadas tras el fin del tratado START III

Desde Moscú, Rusia afirmó no haber recibido ninguna invitación formal de Estados Unidos para iniciar nuevas conversaciones de desarme. Esto ocurrió tras la expiración del tratado START III.

Durante la Conferencia de Desarme de la ONU, el embajador ruso ante la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, Gennady Gatilov, preguntó al representante estadounidense si llevaba una invitación oficial “para iniciar negociaciones sin condiciones previas”.

El diplomático agregó que cualquier diálogo solo sería posible si se crean “las condiciones adecuadas”. Además, planteó la necesidad de un “diálogo amplio” que incluya a Francia y el Reino Unido, ambos países con armas nucleares y aliados de Estados Unidos en la OTAN.