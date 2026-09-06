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El líder Colo Colo no pudo penetrar el muro de Huachipato y firmó un amargo empate

A pesar de tener el control del duelo y contar con las mejores ocasiones de goles, los albos no estuvieron finos en la definición ante un elenco acerero que prácticamente no puso en aprietos a Vozinha, debutante en la Liga de Primera.

Leonardo Medina
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El líder Colo Colo no pudo penetrar el muro de Huachipato y firmó un amargo empate

Colo Colo dominó de principio a fin a Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo, pero fue incapaz de superar el cerco defensivo del rival, debiendo conformarse con un amargo empate 0-0, correspondiente a la segunda paridad en su gran campaña en la Liga de Primera.

En el Cacique, líder absoluto del certamen, la atención estaba puesta en el portero caboverdiano Vozinha. El guardameta hacía su estreno en el Campeonato Nacional, después de haber visto acción en Copa Chile. Además, llegaban con la ausencia obligada de Javier Correa por la sanción recibida, a raíz de sus gestos obscenos en el Superclásico.

Los acereros, necesitados de triunfos por su delicada ubicación en la tabla, venían de un accidentado partido ante Coquimbo Unido. Dicho cotejo se suspendió por una bomba de estruendo que le cayó al portero Christian Bravo, presente esta tarde en el Biobío.

Como era previsible por las realidades de cada equipo, fueron los albos quienes se hicieron con el control de las acciones. Pero así y todo, no tuvieron mucha claridad en los metros finales. El cuadro siderúrgico, en cambio, casi no lograba pasar de la mitad de la cancha.

De hecho, las únicas ocasiones claras que registró la visita en el primer tiempo fueron un centro rasante que Maximiliano Romero no conectó por muy poco (20′) y un zapatazo de Diego Ulloa que reventó el palo (37′). Antes de irse al descanso, Vozinha cometió un grosero error, pero se salvó por un offside previo (45+1′).

Los pupilos de Fernando Ortiz mantuvieron el ritmo en el complemento. En ese marco, convirtieron en figura al joven arquero del conjunto de Talcahuano, quien se lució con grandes atajadas.

El dueño de casa trató de hacer daño con pobres contragolpes. No obstante, lo cierto es que terminó el cotejo defendiéndose con uñas y dientes de los embates de un elenco popular que se dejó llevar por la desesperación, firmando una amarga igualdad, su segunda en todo el certamen.

De esta manera, la escuadra de Macul sumó 53 puntos y le sacó 14 de diferencia a sus más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Universidad de Chile. Por su parte, el equipo de la usina cosechó su noveno duelo consecutivo sin ganar en la competición, estancándose en la 13° posición con 25 unidades, a 4 del descenso.

En el marco de la fecha 23 del torneo, Huachipato visitará a sus vecinos de Universidad de Concepción desde las 12:30 horas del domingo 13. Un poco más tarde ese mismo día, Colo Colo recibirá a Deportes Concepción a partir de las 17:30.

“Que Dios consuele los corazones”: El sentido mensaje de Vozinha luego de trágico accidente en Cabo Verde
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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