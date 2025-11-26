Home Nacional "el museo interactivo de la astronomía realizará el sábado 29 de n..."

El Museo Interactivo de la Astronomía realizará el sábado 29 de noviembre una nueva edición de Noche Lunar

Esta actividad se desarrollará en el marco de la Jornada Mundial de Observación Lunar. Es impulsada por la NASA con la finalidad de destacar la importancia del satélite en la exploración espacial y en las ciencias planetarias.

Este sábado 29 de noviembre el Museo Interactivo de la Astronomía, espacio hermano del Museo Interactivo Mirador (MIM), realizará una nueva edición de Noche Lunar, en el marco de la Jornada Mundial de Observación Lunar.

El museo, que cuenta con cerca de 40 módulos interactivos con experiencias relativas al universo, abrirá en horario especial de 19:30 y 23:00 horas. Su dirección es Avenida Punta Arenas 6711, La Granja.

En ese lapso los visitantes podrán encontrar un escenario en el parque con música en vivo, charlas, experiencias artísticas, lanzamiento de cohetes, un mercado astronómico, observación a través de telescopios, concursos, premiaciones y otras sorpresas.

