Elecciones presidenciales y parlamentarias: multas por $57 millones y 111 trabajadores con turnos suspendidos

Un total de 22 multas por más de 57 millones de pesos aplicó hoy domingo 16 de noviembre la Dirección del Trabajo (DT) en su fiscalización del derecho de sufragio y el feriado de trabajadores y trabajadoras de malls y strip center durante las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Durante estos comicios obligatorios, trabajadores y trabajadoras que debieron laborar contaron con un lapso mínimo de 3 horas para votar. También contaron con el tiempo necesario para cumplir con sus responsabilidades cívicas quienes fueron designados vocales de mesa y miembros de colegios escrutadores y delegados ante la Junta Electoral.

El director del Trabajo, Sergio Santibáñez, señaló que “obviamente, siempre esperaríamos no tener que infraccionar estas normas que son muy conocidas. Sin embargo, desde temprano estuvimos en todo el país recibiendo las denuncias e hicimos 61 fiscalizaciones. Así es que en ese sentido hemos realizado la labor que nos corresponde”.

Resultados

La DT efectuó 61 fiscalizaciones en respuesta a denuncias hechas a su Canal de Atención Telefónica (CAT) 600 450 4000.

Los resultados preliminares indican que las fiscalizaciones terminaron con 22 multas por un monto de $57.372.600. Las suspensiones fueron por no respetar el feriado de trabajadores y trabajadoras de malls y strip center regidos por una razón social única. En estas fiscalizaciones fueron suspendidos los turnos de 111 trabajadores y trabajadoras.

Las regiones con trabajadores suspendidos fueron: Metropolitana (55), Los Lagos (19), Ñuble (16), Valparaíso (15), Maule (5) y La Araucanía (1).