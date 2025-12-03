Elefante de entre dos y cuatro toneladas muere por las inundaciones en Indonesia: habría sido arrastrado por las aguas

Las graves inundaciones que afectan distintas zonas de la isla indonesia de Sumatra, con más de 600 fallecidos, han dejado una imagen insólita que refleja la magnitud del temporal: un elefante de varias toneladas muerto y atrapado bajo los escombros en la provincia de Aceh.

De acuerdo con la agencia estatal Antara, el animal fue hallado el sábado en el distrito de Meureudu, una de las 50 localidades gravemente golpeadas por el mal tiempo de la última semana, que ha impactado principalmente a Aceh y a las provincias de Sumatra Septentrional y Occidental, recogió Emol.

El paquidermo permanecía este martes parcialmente cubierto por escombros en un sitio que estuvo inundado, convertido ahora en un amasijo de lodo, árboles caídos y desechos de diverso tipo y tamaño.

Antara informó que algunos residentes intentaron retirar el cadáver, pero no lo lograron por falta de equipos adecuados, considerando que el animal pesa entre dos y cuatro toneladas. La mitad de su cuerpo quedó enterrada con la cabeza hacia abajo.

Según el medio público, los vecinos señalaron que nunca habían visto un elefante en esa zona, por lo que creen que fue arrastrado por las aguas de la inundación, que continúan afectando a Aceh, la única provincia de Indonesia regida por la ley islámica.

En noviembre de 2024, otro elefante de un zoológico murió en la isla de Bali, al sureste de Sumatra, tras ser arrastrado por la corriente de un río.

Las intensas lluvias han provocado el desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra, dejando hasta ahora un saldo preliminar de 659 muertos en Indonesia, junto con 475 desaparecidos y 2.600 heridos.

Las inundaciones han impactado a 3,2 millones de personas en el archipiélago, que alberga la mayor población musulmana del mundo.