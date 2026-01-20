Elizalde asegura que “todos los recursos van a estar disponibles” para la reconstrucción por incendios 

El Gobierno afirmó este martes que “todos los recursos presupuestarios van a estar disponibles” para la reconstrucción en Ñuble y Biobío, regiones que se han visto afectadas por los incendios forestales en los últimos días.

En diálogo con Radio Cooperativa, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue consultado sobre el plan financiero del Ejecutivo, de cara al mencionado proceso.

Al respecto, el secretario de Estado señaló que “el detalle del costo global que va a tener el proceso de reconstrucción, así como la ayuda a las familias que se han visto afectadas, lo vamos a anunciar una vez que se tenga el catastro definitivo”.

Además, subrayó que “el Presidente (Boric) lo ha dicho: todos los recursos presupuestarios van a estar disponibles”.

También, precisó que “hay mecanismos que establece nuestro ordenamiento jurídico para hacer las reasignaciones (presupuestarias) en caso de que eso sea necesario”.

Estas declaraciones se producen en medio del debate que se generó por la suficiencia de los fondos, debido a que el proyecto de reajuste al sector público pretende solventarse con reasignaciones presupuestarias; algo que usualmente se ocupa para financiar reconstrucciones por catástrofes nacionales.