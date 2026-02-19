Elizalde por Penco: “Esperamos que se actúe con la mayor celeridad”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la demora en la ayuda a las personas afectadas por los incendios en Penco.



Desde Concepción, Elizalde dijo que “en general con todas las comunas ha habido coordinación y ha habido avance”. Sin embargo, hizo notar que “si vemos la situación de Concepción y de Tomé hay un avance proporcionalmente hablando muy superior al que se ha producido en Penco”.



“Ahí hay tareas que corresponden a autoridades nacionales, otras a las autoridades regionales y otras a las autoridades municipales. Nosotros esperamos que se actúe con la mayor celeridad”, indicó.



El secretario de Estado señaló que “todavía la información que se ha proporcionado en esa comuna respecto de la demanda de vivienda de emergencia está muy distante de las personas afectadas”.



Además, mencionó que “se han enviado ayudas significativas. De hecho, yo hice una inspección al galpón donde estaba esa ayuda y creemos que esta tiene que distribuirse con la mayor celeridad. Muchos vecinos me dicen que la ayuda no llega, pero en lo que respecta a Senapred, puedo señalar que esta se envió con mucha celeridad en los primeros días y por tanto lo que corresponde es que las autoridades municipales la distribuyan a los vecinos”.



Respecto a las críticas del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, el titular del Interior sostuvo que se trata de “una diferencia entre un organismo técnico, que es Senapred, y un órgano político, que es el municipio. Entonces, creo que más que entrar en un debate de carácter político, aquí lo importante es que se sigan las instrucciones del organismo técnico, que es Senapred”.