Embajador de Ucrania a tres años de la guerra: Sentimos el apoyo “moral y político” de Chile

El embajador de Ucrania en Chile, Yurii Diudin, se refirió este lunes al desarrollo que ha tenido el conflicto bélico entre su país y Rusia a tres años de su inicio.



En conversación con Radio Cooperativa, el diplomático ucraniano valoró el constante “apoyo moral y político” de Chile hacia el gobierno de Volodímir Zelenski, que desde un principio “ha sido respaldado por el Presidente Gabriel Boric”.



“El apoyo internacional ha sido crucial, fundamental para Ucrania, en todos estos años de guerra, y se ha materializado tanto en material bélico y contribución financiera, como político y moral, que es lo que hemos tenido por parte de Chile desde el primer día de la invasión, cuando el Presidente Boric todavía era presidente electo”, recordó Yurii Diudin.



“En ese momento, él (Boric) expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano, y su condena a la injusta y bárbara agresión rusa, y desde entonces, esta posición se ha mantenido durante estos tres años y no ha cambiado, y por eso estamos muy agradecidos”, indicó.



“Chile apoyó todas las resoluciones en las Naciones Unidas en apoyo a Ucrania, ha dado su contribución financiera en los primeros años, y el propio Presidente Boric estuvo en la primera Cumbre Global por la Paz el año pasado, que se celebró en Suiza, y el canciller Van Klaveren también participó de varias conferencias internacionales. O sea, sentimos ese apoyo moral y político de Chile”, manifestó el diplomático.



“Necesitamos apoyo más concreto: por ejemplo, si bien Chile no puede suministrarnos armas, y lo entendemos, hay muchas otras cosas donde sí puede apoyarnos, como las cosas no letales, para salvar vidas, como ambulancias, kits de primeros auxilios y raciones para el Ejército”, agregó.



“También está el tema del desminado humanitario, que el propio Presidente Boric dijo al presidente Zelenski que Chile apoyaría, en la primera conversación que tuvieron en 2022, dado que una gran parte de nuestro territorio está plagado con minas terrestres”, cerró Yurii Diudin.