Emma Watson es captada besándose con multimillonario mexicano, expareja de la cantante Belinda

La actriz británica, Emma Watson, fue captada besándose con el multimillonario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, quien en el pasado tuvo una relación con la cantante Belinda.

El empresario y la intérprete fueron vistos en el aeropuerto de Ciudad de México, lo que confirmaría los rumores de un romance entre ambos.

Según información de la revista Quién, la actriz de “Harry Potter” y Hevia habrían comenzado a salir en diciembre del 2025.

La pareja ha sido vista en exclusivos destinos turísticos, como los Alpes Franceses y Punta Mita. A su vez, fueron captados compartiendo cenas.

El multimillonario fue pareja de la cantante de su país, Belinda, entre septiembre de 2022 y mayo de 2023

El quiebre con la artista fue polémico, ya que algunas especulaciones apuntan a que su familia no veía con buenos ojos a la cantante. Esta situación fue abordada por Belinda en su tema “Heterocromía”.

Por su parte, Gonzalo Hevia Baillères es integrante de una de las familias más influyentes de México, y de hecho, es nieto de Alberto Baillères, quien era presidente del poderoso Grupo Bal.

Mira las imágenes: