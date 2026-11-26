Este jueves se rindió el último adiós a la destacada actriz Delfina Guzmán, figura fundamental del teatro, el cine y la televisión chilena, quien murió a los 98 años de edad.



El cortejo fúnebre salió del Teatro Nacional Chileno en un carruaje tirado por dos caballos, pasando frente a La Moneda para llegar a la Catedral Metropolitana de Santiago, donde se realizó una misa.



Luego continuó el recorrido hasta la tradicional Pérgola de las Flores, lugar en el que recibió un emotivo homenaje, para luego seguir hasta el Parque del Recuerdo, donde se realizó una ceremonia privada.



Durante la jornada, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, se refirió a la figura de Premio Nacional póstumo para Guzmán. Señaló que “no existe una figura como esa”, sin embargo mencionó que están “consultando” la situación.



“Como ella, mucha otra gente que ha pasado por el mundo de la cultura por cierto se lo merecen. Incluso gente que no ha tenido la relevancia popular que ha tenido Delfina en las tablas, en las artes plásticas, en la música, también se lo pueden merecer. Lamentablemente cuando uno entrega un premio hace injusticia con todas aquellas personas a las que no se les da”, indicó Undurraga.