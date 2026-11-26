Ad portas del cierre de temporada en el fútbol chileno, este jueves se reveló una contundente carta que envió TNT Sports a la ANFP, a propósito de una serie de situaciones que han afectado a la actividad.

Según informó La Tercera, el texto, firmado por Robert Nicholson, Head of Sports Chile de Warner, fue enviado días después del clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile.

Dicho duelo estaba pactado inicialmente para las 17:15 horas del 1 de noviembre, pero se adelantó para las 12:30 con apenas unos días de anticipación. Todo esto, basado en un pronóstico de mal tiempo que al final no se concretó.

Frente a este hecho, la empresa expresó “nuestra disconformidad con lo ocurrido el pasado fin de semana y con la forma en que se resolvió. La autoridad modificó unilateralmente el horario del partido, afectando la línea de negocio de TNT Sports y sus proyecciones”.

“No basta con convocarnos a reuniones de emergencia: el producto pertenece a la ANFP y, a nuestro entender, le corresponde velar por el cumplimiento de los acuerdos y de programación con su principal stakeholder”, añadieron en el escrito.

Asimismo, acusaron que “salvo la declaración pública de TNT Sports tras el partido, no tuvimos conocimiento de comunicación alguna de la ANFP hacia la autoridad. De haberla, agradeceremos que nos la hagan llegar, y que nos informen qué gestiones se realizaron con la delegación después del partido”.

Escritoriazos

Pero eso no fue todo, ya que la cadena también cuestionó los “escritoriazos” que se han tomado el cierre de año.

“Nos preocupa la falta de claridad en la definición de los campeonatos y su impacto en el producto. Es el cuarto año consecutivo que ocurren denuncias y restas de puntos en el mismo torneo. Necesitamos saber cómo se abordará este tema y cómo quedará regulado en las bases del torneo 2027”, puntualizaron.

De acuerdo al citado medio, en el canal “al parecer, ya tenían conocimiento de las denuncias anónimas contra Deportes Limache y Cobresal, que pueden alterar el descenso”.

De esta forma, en la carta indicaron que “surgen preguntas como: ¿a qué se juega?, ¿para qué existen 30 fechas si, en el caso del descenso, lo deportivo queda aislado?”.

Por último, Nicholson sostuvo que “necesitamos con urgencia el borrador del tramo final de la temporada, ya que son fechas clave para la comunicación del negocio”.

En ese sentido, pidió celeridad para confirmar cuanto antes las fechas y sedes para las fases restantes de la Copa Chile. Si bien esta semana se reveló el fixture de las semifinales, todavía falta por conocer la programación de la gran final.

Además, se solicitó la programación del encuentro decisivo por el Chile 4 entre el monarca de la Copa Chile y el equipo que termine tercero en la Liga de Primera.