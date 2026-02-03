Home Economía "empresa de leche del sur de chile cierra sus puertas después de 5..."

Empresa de leche del sur de Chile cierra sus puertas después de 56 años

Chilolac, nombre con el que era conocida la compañía, fue la empresa lechera más austral del mundo. Desde 1969 elaboraba quesos, yogur, mantequilla y manjar chilote. En la actualidad contaba con 130 trabajadores.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Empresa de leche del sur de Chile cierra sus puertas después de 56 años

Sociedad Agrolácteos de Chiloé, con más de 56 años de historia en Ancud, informó esta semana el cierre definitivo de sus operaciones. La decisión se debe a una crisis económica que volvió imposible mantener la producción.

Chilolac, nombre con el que era conocida la compañía, fue la empresa lechera más austral del mundo. Desde 1969 elaboraba quesos, yogur, mantequilla y manjar chilote. En la actualidad contaba con 130 trabajadores.

Los problemas financieros de Sociedad Agrolácteos de Chiloé se iniciaron en 2024. La firma no pudo cumplir con los pagos a productores locales, lo que derivó en protestas.

En una de esas manifestaciones se produjo el derrame de 800 litros de leche en la plaza de Ancud, como forma de reclamo por los incumplimientos.

El alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, comunicó a través de sus redes sociales que se brindará asesoría a los afectados por el cierre de la empresa.

Source Texto: La Nación / Foto: Pixabay
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
VIDEO: ¿Es realmente el final del caso Epstein?...

Más de 3 millones de páginas de documentos sobre el caso Epstein fueron publicadas por el Departamento de Justicia de EEUU, que asegura haber completado el proceso de revisión. Sin embargo, víctimas, legisladores y organizaciones de vigilancia denuncian censura y la posible retención de millones de páginas adicionales.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: actividades que puedes realizar...

Mall Sport ofrece durante febrero y el verano una variada agenda de actividades deportivas, culturales y familiares en su Laguna y espacios centrales. Desde entrenamientos acuáticos y clases de yoga, hasta espectáculos de magia.

Leer mas
Viajes
La ruta de la comida india: 4 imperdibles sobre qué ha...

Desde lujosos salones que conservan la elegancia del tandoor tradicional hasta “picadas” escondidas que sorprenden por su relación precio-calidad

 

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/