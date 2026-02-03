Empresa de leche del sur de Chile cierra sus puertas después de 56 años

Sociedad Agrolácteos de Chiloé, con más de 56 años de historia en Ancud, informó esta semana el cierre definitivo de sus operaciones. La decisión se debe a una crisis económica que volvió imposible mantener la producción.

Chilolac, nombre con el que era conocida la compañía, fue la empresa lechera más austral del mundo. Desde 1969 elaboraba quesos, yogur, mantequilla y manjar chilote. En la actualidad contaba con 130 trabajadores.

Los problemas financieros de Sociedad Agrolácteos de Chiloé se iniciaron en 2024. La firma no pudo cumplir con los pagos a productores locales, lo que derivó en protestas.

En una de esas manifestaciones se produjo el derrame de 800 litros de leche en la plaza de Ancud, como forma de reclamo por los incumplimientos.

El alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, comunicó a través de sus redes sociales que se brindará asesoría a los afectados por el cierre de la empresa.