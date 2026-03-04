En el 5° día de la ofensiva, Israel inició ataques a “gran escala” contra Teherán

Home Internacional "en el 5° día de la ofensiva, israel inició ataques a “gran escala..."

Según medios, una fuerte explosión tuvo lugar en la zona este de Teherán; mientras que EFE constató el zumbido de cazas israelíes sobrevolando el cielo.

La Fuerza Aérea de Israel inició la mañana de este miércoles, en el quinto día de ofensiva junto a Estados Unidos, ataques “a gran escala” contra Teherán con el objetivo de debilitar el régimen, según un comunicado castrense.

Estos ataques contra la infraestructura del régimen, de los que aún el Ejército no ha dado detalles, se enmarcan en la décima ronda de bombardeos contra la capital iraní.

Según medios, una fuerte explosión tuvo lugar en la zona este de Teherán; mientras que EFE constató el zumbido de cazas israelíes sobrevolando el cielo.

Unas tres horas antes, Israel ya había bombardeado hoy decenas de presuntos centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de la Seguridad Interna y de la fuerza paramilitar Basij en Teherán.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años.

La Media Luna Roja Iraní elevó ayer martes a 787 la cifra de muertos, y aún no la ha actualizado.

El Ejército israelí dice haber realizado unas 1.600 incursiones aéreas y lanzado 4.000 municiones en los últimos cuatro días de ofensiva a Irán; más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, informó ayer el portavoz militar, teniente coronel Nadav Shoshani, en una conferencia con prensa internacional.

Source Texto: La Nación/Foto: EFE
