En plena ola polar: Rusia reanudó ataques contra infraestructura energética de Ucrania

El Ejército ruso reanudó los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, poniendo fin a la tregua que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había solicitado al Kremlin.

“Esta noche, en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio ruso, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión contra empresas del complejo militar industrial de Ucrania y los objetivos energéticos utilizados por este”, indicó el parte de guerra diario difundido en Telegram.

El Kremlin había señalado previamente que Moscú solo se comprometió a suspender los ataques energéticos hasta el domingo, precisando el alcance temporal de la tregua.

Volodímir Zelenski criticó duramente al Kremlin horas antes del ataque, acusando a Rusia de escoger el período más frío en décadas para volver a golpear el sistema energético ucraniano. El mandatario sostuvo que, sin mayor presión internacional, no será posible poner fin al conflicto.

“Sin presión a Rusia no terminará. Ahora mismo Moscú elige el terror y la escalada, y es por eso que se requiere máxima presión”, dijo Zelenski en redes sociales. Según detalló, en el ataque Rusia utilizó más de 70 misiles y cerca de 450 drones.

El presidente ucraniano también solicitó el envío de más sistemas de defensa aérea, con el objetivo de enfrentar ofensivas como la registrada en la madrugada. Se trata del primer ataque ruso contra el sector energético desde que Moscú declarara una tregua el jueves pasado por la tarde.

Contexto del ataque y negociaciones en curso

El bombardeo ruso se produjo en medio de temperaturas extremas en Ucrania, con registros inferiores a los 20 grados bajo cero. Además, ocurrió en la víspera de la reanudación de las reuniones trilaterales de paz entre Ucrania, Rusia y EEUU, programadas para este miércoles en Abu Dabi.

Denís Shmigal, ministro ucraniano de Energía, informó que Rusia atacó centrales termoeléctricas clave, las que abastecen de electricidad a Kiev, Járkov y Dnipró, tres de las ciudades más pobladas del país.

Rusia retomó los ataques a la infraestructura energética tras una pausa iniciada el jueves pasado, cuando Vladimir Putin acordó con Trump un cese temporal de este tipo de bombardeos.