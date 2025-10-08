Enap informó que casi todos los combustibles subirán de precio desde este jueves

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que a partir de mañana, jueves 9 de octubre, tanto las gasolinas como el petróleo diésel tendrán alzas en sus precios por litro.

Las gasolinas de 93 y 97 octanos subirán 7,6 y 4,6 pesos por litro ($/lt), respectivamente, mientras que el diésel aumentará 10,3$/lt.

El kerosene (parafina) registrará una subida de 16,6$/lt, mientras que el GLP de uso vehicular será el único combustible con baja en su precio, de -3,4$/lt.

Para ahorrar al momento de cargar combustible, la Comisión Nacional de Energía (CEN) dispone de la página web Bencina en Línea, donde se pueden comparar precios de distintas bencineras a lo largo del país.

En el sitio se pueden revisar los valores a nivel nacional o, mediante un mapa, ubicar la estación más cercana y conocer los precios de gasolinas, diésel, parafina o GLP.

La Enap comunicará la próxima variación de precios el miércoles 29 de octubre.