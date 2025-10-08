Home Economía "enap informó que casi todos los combustibles subirán de precio de..."

Enap informó que casi todos los combustibles subirán de precio desde este jueves

El kerosene (parafina) registrará una subida de 16,6$/lt, mientras que el GLP de uso vehicular será el único combustible con baja en su precio, de -3,4$/lt.

Eduardo Córdova
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que a partir de mañana, jueves 9 de octubre, tanto las gasolinas como el petróleo diésel tendrán alzas en sus precios por litro.

Las gasolinas de 93 y 97 octanos subirán 7,6 y 4,6 pesos por litro ($/lt), respectivamente, mientras que el diésel aumentará 10,3$/lt.

Para ahorrar al momento de cargar combustible, la Comisión Nacional de Energía (CEN) dispone de la página web Bencina en Línea, donde se pueden comparar precios de distintas bencineras a lo largo del país.

En el sitio se pueden revisar los valores a nivel nacional o, mediante un mapa, ubicar la estación más cercana y conocer los precios de gasolinas, diésel, parafina o GLP.

La Enap comunicará la próxima variación de precios el miércoles 29 de octubre.

Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
