Encapuchados lanzaron bencina a tres profesoras del Instituto Nacional

Tres profesoras del Instituto Nacional fueron rociadas con bencina la mañana de este viernes por manifestantes con “overoles blancos” que salieron del establecimiento a protagonizar incidentes con Carabineros. Un menor de 16 años fue detenido.



Las manifestaciones se realizaron en Alameda con Arturo Prat, donde 30 encapuchados lanzaron bombas molotov y escaparon al interior del recinto, donde atacaron a las docentes rociándolas con combustible.



En un comunicado, el Instituto Nacional declaró que “alrededor de las 9.10 horas, un grupo de encapuchados irrumpió la jornada portando material incendiario”.



“Dada la gravedad de estos hechos, se decidió suspender las actividades de la jornada mañana y solicitar el retiro de las y los estudiantes como medida preventiva. Las academias y talles se retomarán a partir del mediodía, mientras que la jornada tarde y el servicio de alimentación Junaeb operarán con normalidad”, añadió.



El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), calificó como “delincuentes” a los autores del ataque a las profesoras y advirtió que “los estamos persiguiendo en un trabajo conjunto con la Fiscalía, pero también con la ayuda de profesores, asistentes de la educación, apoderados, que están hartos de que estos grupos destruyan sus establecimientos educacionales”.



Junto con solidarizar con las profesoras, Desbordes pidió medidas de protección para las docentes y “una condena transversal del ministro de Educación y del Colegio de Profesores, que guarda silencio constantemente ante estos hechos”.



También exigió que el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, “presente acciones legales en contra de estas personas, y especialmente con nombre y apellido respecto de quienes han sido detenidos, y que no pretenda amarrarme las manos para no usar la ley Aula Segura”.