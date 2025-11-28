Encuentran a menor de 3 años deambulando solo y descalzo por calles de Valdivia: salió de jardín de la Junji

Un niño de 3 años fue encontrado descalzo y caminando por la vía pública en Valdivia, luego de haber salido desde un jardín infantil de la Junji.

El episodio provocó preocupación entre las familias y activó acciones administrativas y judiciales por parte de la institución.

Lo que debía ser una jornada normal en el Jardín Infantil y Sala Cuna Campanita, ubicado en avenida Argentina en Valdivia, Región de Los Ríos, terminó convirtiéndose en una intensa búsqueda por parte del personal, recogió Radio Biobío.

La abuela del pequeño llegó al recinto para retirarlo, pero las educadoras no lograron ubicarlo. Tras minutos de incertidumbre, la mujer llamó a la madre del niño para advertirle que su hijo no estaba en el establecimiento. “Pensé lo peor”, relató la mamá más tarde.

Niño de 3 años caminaba solo por calles de Valdivia

El recorrido del menor quedó registrado en cámaras de seguridad. Avanzó cerca de dos cuadras por la vereda, siempre descalzo. En uno de los momentos más riesgosos, el niño se acercó a la avenida; un letrero impidió que avanzara hacia la calzada, y apenas segundos después un automóvil pasó por el sector, lo que pudo haber derivado en un desenlace fatal.

Al percatarse de su desaparición, locatarios de negocios cercanos comenzaron a buscarlo. Finalmente, un transeúnte vio al niño y lo entregó a quienes lo buscaban, logrando terminar la emergencia.

Junji instruyó sumario administrativo

Desde Junji Los Ríos señalaron que el caso fue derivado al Ministerio Público, se abrió un sumario interno y se ordenaron medidas operativas inmediatas en el establecimiento para reforzar los protocolos de seguridad.

La madre del niño confirmó que la situación fue informada al Juzgado de Familia de Valdivia, y llamó a las autoridades de Educación a “no dejar solos a los niños y estar más pendientes de ellos” para evitar que un hecho así se repita.

Comunicado Junji Los Ríos

Con relación a la situación ocurrida con el Jardín Infantil Campanita de la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, informamos que:

Tras los hechos ocurridos el pasado miércoles 26 de noviembre, la Junta Nacional de Jardines Infantiles actuó con la máxima celeridad, activando de inmediato el protocolo institucional de Detección de Situaciones de Vulneración de Derechos, establecido para resguardar la seguridad y bienestar de niñas y niños.

Se instruyó un sumario administrativo para establecer responsabilidades y se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, en estricto cumplimiento de nuestras normativas y principios de transparencia.

De manera paralela, se reforzaron las medidas de seguridad en el jardín infantil, tras la inspección realizada por el equipo de Seguridad Laboral de Junji regional, que se ejecuta periódicamente.

El acompañamiento a la familia ha sido constante, entregando apoyo y contención a través de equipos especializados, con el objetivo de asegurar confianza y tranquilidad durante este proceso.

Como institución, la Junji reafirma su compromiso con la protección integral de niñas y niños, enfatizando que este incidente impulsa a fortalecer aún más los protocolos y medidas de seguridad para garantizar espacios seguros para la primera infancia.