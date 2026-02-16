Encuentran fallecido a parapentista que se encontraba extraviado desde este domingo

Este lunes hallaron fallecido al hombre que practicaba parapente y se encontraba extraviado desde este domingo.

Según informó Emol, personal del GOPE de Carabineros y de la Fuerza Aérea de Chile lo encontraron muerto. El hallazgo ocurrió a las siete de la mañana.

El hombre, de iniciales C.A.R.R., de 36 años, había salido del Centro de Vuelos de Parapentes Las Vizcachas a las 18:00 horas de este domingo.



Luego se habría alertado sobre la caída del deportista en el sector del Cerro Minillas, perdiéndose posteriormente toda comunicación con él.



En el lugar un comando de aviación de la FACh descendió del helicóptero MH60 M Black Hawk y constató que el parapentista no presentaba signos vitales constatando su fallecimiento.