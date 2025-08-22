Encuesta Black & White: 35% votaría por Kast y el 30% por Jara si la primera vuelta fuera este domingo

La encuesta Black & White, que difunde Emol, entregó este viernes los resultados de su sondeo semanal, donde abordó la carrera presidencial.

Esta semana fue clave por la inscripción en el Servicio Electoral (Servel) de los candidatos presidenciales y de las listas parlamentarias, donde ni la derecha ni la izquierda lograron ir unidas.

Según el sondeo, si la primera vuelta fuera el próximo domingo la mayoría relativa (35%) votaría por el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Es decir, por primera vez, el abanderado queda en primer lugar.

La proporción de personas que votaría por la candidata oficialista, Jeannette Jara, si la primera vuelta presidencial fuera el próximo domingo, se situó en 30%, disminuyendo en 5 puntos porcentuales, mientras que la proporción de gente que votaría por José Antonio Kast aumentó en 6 puntos porcentuales.



Al consultar por la intención de voto en segunda vuelta, la mayoría (55%) votaría por la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, si la carrera fuera entre ella y Jeannette Jara. La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, del segmento socioeconómico ABC1, y personas mayores con 35 a 54 años.



En tanto, la mayoría (57%) votaría por José Antonio Kast en una segunda vuelta presidencial, si la carrera fuera entre él y Jeannette Jara. La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, del segmento socioeconómico ABC1 y C2, y personas con 35 a 54 años.

En relación a las elecciones parlamentarias, la mayoría relativa (37%) declara que se inclina a votar por el pacto Cambio Por Chile (REP, PNL, y PSC). La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, y personas con 35 a 54 años.

