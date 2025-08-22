Home Nacional "encuesta black & white: 35% votaría por kast y el 30% por jar..."

Encuesta Black & White: 35% votaría por Kast y el 30% por Jara si la primera vuelta fuera este domingo

Según el sondeo, difundido por Emol, a consultar por la intención de voto en segunda vuelta, la mayoría (55%) votaría por la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, si la carrera fuera entre ella y Jeannette Jara. La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, del segmento socioeconómico ABC1, y personas mayores con 35 a 54 años.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La encuesta Black & White, que difunde Emol, entregó este viernes los resultados de su sondeo semanal, donde abordó la carrera presidencial.

Esta semana fue clave por la inscripción en el Servicio Electoral (Servel) de los candidatos presidenciales y de las listas parlamentarias, donde ni la derecha ni la izquierda lograron ir unidas.

Según el sondeo, si la primera vuelta fuera el próximo domingo la mayoría relativa (35%) votaría por el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Es decir, por primera vez, el abanderado queda en primer lugar.

La proporción de personas que votaría por la candidata oficialista, Jeannette Jara, si la primera vuelta presidencial fuera el próximo domingo, se situó en 30%, disminuyendo en 5 puntos porcentuales, mientras que la proporción de gente que votaría por José Antonio Kast aumentó en 6 puntos porcentuales.

Al consultar por la intención de voto en segunda vuelta, la mayoría (55%) votaría por la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, si la carrera fuera entre ella y Jeannette Jara. La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, del segmento socioeconómico ABC1, y personas mayores con 35 a 54 años.

En tanto, la mayoría (57%) votaría por José Antonio Kast en una segunda vuelta presidencial, si la carrera fuera entre él y Jeannette Jara. La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, del segmento socioeconómico ABC1 y C2, y personas con 35 a 54 años.

En relación a las elecciones parlamentarias, la mayoría relativa (37%) declara que se inclina a votar por el pacto Cambio Por Chile (REP, PNL, y PSC). La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, y personas con 35 a 54 años.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tr...

El evento, informado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), llevó a una evaluación del riesgo, especialmente en sectores cercanos al epicentro.

Leer mas
Internacional

Un doble ataque terrorista en Colombia termina con 12 ...

La aeronave, perteneciente a la Dirección de Antinarcóticos, fue derribada por la guerrilla mientras sobrevolaba la vereda Los Toros, en el municipio de Amalfi, Antioquia. El gobernador de la región, Andrés Julián Rendón, informó que los uniformados daban protección a las unidades que erradicaban cultivos de coca en la zona.

Leer mas
Nacional

Puente Alto y San José de Maipo suspendieron las clase...

Ante la intensidad del sistema frontal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Amarilla para la Región Metropolitana. El organismo advirtió que el evento climático podría estar acompañado de tormentas eléctricas.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/