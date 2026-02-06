Home Nacional "encuesta black & white: a 2 años de su muerte el 54% apoya i..."

Encuesta Black & White: A 2 años de su muerte el 54% apoya idea de emplazar una estatua de Piñera frente a La Moneda

El sondeo, que difunde Emol, mostró que la mayoría (56%) declara tener una valoración muy buena (29%) o buena (27%) del expresidente. La proporción de quienes opinan en esta línea aumenta entre hombres, del segmento D-E, y a medida que aumenta la edad.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Encuesta Black & White: A 2 años de su muerte el 54% apoya idea de emplazar una estatua de Piñera frente a La Moneda

Este viernes se cumplen dos años desde la muerte del expresidente, Sebastián Piñera, a raíz de un accidente ocurrido en el lago Ranco, mientras piloteaba su helicóptero.

A fines de enero, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto para que se construya un monumento de Piñera, con 7 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. La comisión aprobó la indicación presentada por el diputado Juan Fuenzalida (UDI), que establece que el monumento no será emplazado en la Plaza de la Constitución, sino en la Plaza de la Ciudadanía.

El año pasado, y con motivo del primer año de conmemoración del fallecimiento del exmandatario, el entonces presidente del Senado, José García Ruminot (RN), anunció que presentaría un proyecto para que se construya un monumento en memoria de Piñera y que se instale en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda.

Mayoría (56%) declara tener una valoración muy buena de Piñera


La encuesta Black & White, que difunde los viernes Emol, dio cuenta que un 54% respalda la idea de emplazar una estatua del expresidente frente al Palacio de La Moneda.

El sondeo mostró que la mayoría (56%) declara tener una valoración muy buena (29%) o buena (27%) del expresidente Piñera. La proporción de quienes opinan en esta línea aumenta entre hombres, del segmento D-E, y a medida que aumenta la edad.

La proporción de quienes opinan en esta línea aumenta entre hombres, del segmento D-E, y a medida que aumenta la edad.

En tanto, la mayoría (54%) sí respalda la idea de emplazar una estatua del expresidente Piñera frente al Palacio de La Moneda. La proporción de quienes opinan en esta línea aumenta entre hombres, del segmento C2, y entre personas con 55 o más años, consignó Emol.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Cerrillos: detenido por VIF dispara dentro de comisarí...

Los efectivos policiales trasladaron al aprehendido hasta la 34º Comisaría de Vista Alegre y lo condujeron al sector de los calabozos. En ese momento se produjo el ataque.

Leer mas
Economía
IPC subió 0,4% en enero e inflación en 12 meses bajó a...

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en un comunicado, informó que “destacaron las alzas en las divisiones de bebidas alcohólicas y tabaco, así como la de salud, y la disminución de la división de transporte”.

Leer mas
Nacional
Violento portonazo en Puente Alto: delincuentes intimi...

El hecho se registró cerca de las 8:30 horas de este jueves. En ese momento, tres sujetos descendieron de un automóvil blanco y se acercaron al auto de la víctima.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/