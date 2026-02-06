Encuesta Black & White: A 2 años de su muerte el 54% apoya idea de emplazar una estatua de Piñera frente a La Moneda

Este viernes se cumplen dos años desde la muerte del expresidente, Sebastián Piñera, a raíz de un accidente ocurrido en el lago Ranco, mientras piloteaba su helicóptero.



A fines de enero, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto para que se construya un monumento de Piñera, con 7 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. La comisión aprobó la indicación presentada por el diputado Juan Fuenzalida (UDI), que establece que el monumento no será emplazado en la Plaza de la Constitución, sino en la Plaza de la Ciudadanía.



El año pasado, y con motivo del primer año de conmemoración del fallecimiento del exmandatario, el entonces presidente del Senado, José García Ruminot (RN), anunció que presentaría un proyecto para que se construya un monumento en memoria de Piñera y que se instale en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda.

Mayoría (56%) declara tener una valoración muy buena de Piñera



La encuesta Black & White, que difunde los viernes Emol, dio cuenta que un 54% respalda la idea de emplazar una estatua del expresidente frente al Palacio de La Moneda.



El sondeo mostró que la mayoría (56%) declara tener una valoración muy buena (29%) o buena (27%) del expresidente Piñera. La proporción de quienes opinan en esta línea aumenta entre hombres, del segmento D-E, y a medida que aumenta la edad.



