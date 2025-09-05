Home Nacional "encuesta black & white: jara lidera en primera vuelta (32%), ..."

Encuesta Black & White: Jara lidera en primera vuelta (32%), seguida por Kast (28%) y Matthei (18%)

El sondeo, que difunde los viernes Emol, muestra que en el escenario de segunda vuelta los candidatos de Chile Vamos y el Partido Republicano se impondrían a la abanderada oficialista.

Patricia Schüller Gamboa
La encuesta Black & White, que difunde los viernes Emol, abordó la carrera presidencial y el eventual resultado en primera como segunda vuelta.

El sondeo revela que en la primera vuelta lidera la candidata oficialista, Jeannette Jara, con un 32% de los votos, le sigue el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, con 28% y la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 18%.

Paola Assael, de Black & White, comenta que “en relación a la medición anterior, Jara se mantuvo, Kast disminuyó 2 puntos, y Matthei subió 3 puntos”.

SEGUNDA VUELTA

En el escenario de una segunda vuelta, la mayoría (52%) votaría por Evelyn Matthei, si la carrera fuera entre ella y Jeannette Jara. La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, del segmento ABC1 y C2, y a medida que aumenta la edad.

La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, del segmento ABC1 y C2, y a medida que aumenta la edad.

En tanto, la mayoría (52%) votaría por José Antonio Kast en una segunda vuelta presidencial, si la carrera fuera entre él y Jeannette Jara.

La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, del segmento ABC1 y C2, y entre personas mayores de 35 años.

Además, la mayoría relativa (38%) votaría por José Antonio Kast en una segunda vuelta presidencial, si la carrera fuera entre él y Evelyn Matthei. La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, y GSE C2.

En tanto, un importante 27% declara que votaría nulo o blanco.

De acuerdo al sondeo de esta semana, un 35% aprueba la forma en que el Presidente Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno. La proporción de los que aprueban la forma en que el Presidente Boric está conduciendo su Gobierno aumentó en 1 punto porcentual respecto a la semana pasada.

Patricia Schüller Gamboa

Patricia Schüller Gamboa
8
