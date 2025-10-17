Home Nacional "encuesta black & white: jara lidera la carrera presidencial (..."

Encuesta Black & White: Jara lidera la carrera presidencial (30%), seguida por Kast (27%) y Matthei (17%)

Paola Assael, de Black & White, sondeo que difunde los viernes Emol, dice que en un escenario de segunda vuelta “si esta fuera Kast y Jara, gana Kast; y en una segunda vuelta entre Matthei y Jara, gana Matthei”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La encuesta Black & White, que difunde los viernes Emol, abordó la carrera presidencial en su recta final.

De acuerdo al reporte de esta semana, en una primera vuelta presidencial lidera la candidata oficialista, Jeanette Jara, con un 30%, versus un 27% del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y un 17% de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei.

Jara cae 1 punto en el sondeo, mientras que Kast aumenta 2 puntos, y Matthei, 1 punto.

La mayoría relativa (30%) votaría por Jeannette Jara si la primera vuelta presidencial fuera el próximo domingo.

Le sigue de cerca José Antonio Kast con un 27%.

En tanto, la proporción de gente que votaría por Jeanette Jara disminuyó 1 punto, José Antonio Kast aumentó 2 puntos, Evelyn Matthei aumentó 1 punto, y Johannes Kaiser aumentó 2 puntos.

SEGUNDA VUELTA

Paola Assael, de Black & White, dice que en un escenario de segunda vuelta “si esta fuera Kast y Jara, gana Kast; y en una segunda vuelta entre Matthei y Jara, gana Matthei”.

La mayoría (53%) votaría por Evelyn Matthei en una segunda vuelta presidencial, si la carrera fuera entre ella y Jeanette Jara. La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, a medida que aumenta GSE, y a medida que aumenta la edad, consignó Emol.

La mayoría (55%) votaría por José Antonio Kast en una segunda vuelta presidencial, si la carrera fuera entre él y Jeanette Jara.

La proporción de quienes se inclinan por esa opción aumenta entre hombres, a medida que aumenta GSE, y entre personas mayores de 35 años. La mayoría relativa (41%) votaría por José Antonio Kast en una segunda vuelta presidencial, si la carrera fuera entre él y Evelyn Matthei. En tanto, un importante 26% declara que votaría nulo o blanco.

APROBACIÓN BORIC

La encuesta muestra que la aprobación del Presidente Gabriel Boric disminuyó en un punto, alcanzando un 32%, mientras que “el principal problema sigue siendo por lejos la delincuencia, y en segundo lugar, la economía”, precisa Assael.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Venezolano es secuestrado desde carro de comida rápida...

Según información preliminar de Carabineros, al lugar arribó un vehículo del que descendieron al menos tres individuos armados, quienes intimidaron a las personas presentes, efectuaron disparos al aire y raptaron al hombre.

Leer mas
Triunfo

La U habría recibido portazo definitivo en su intento ...

Los azules quieren postergar el cotejo que está agendado para el domingo 26 de octubre, debido a que disputarán las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús. Sin embargo, la negativa de TNT Sports impediría la reprogramación.

Leer mas
Nacional

Diputados despachan al Senado proyecto que refuerza me...

La iniciativa aprobada por la Cámara Baja busca fortalecer las facultades municipales para fiscalizar el comercio ambulante e informal, promover la recuperación de espacios públicos y fomentar la participación ciudadana en la gestión comunal.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/