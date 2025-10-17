Encuesta Black & White: Jara lidera la carrera presidencial (30%), seguida por Kast (27%) y Matthei (17%)

La encuesta Black & White, que difunde los viernes Emol, abordó la carrera presidencial en su recta final.



De acuerdo al reporte de esta semana, en una primera vuelta presidencial lidera la candidata oficialista, Jeanette Jara, con un 30%, versus un 27% del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y un 17% de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei.



Jara cae 1 punto en el sondeo, mientras que Kast aumenta 2 puntos, y Matthei, 1 punto.



La mayoría relativa (30%) votaría por Jeannette Jara si la primera vuelta presidencial fuera el próximo domingo.



Le sigue de cerca José Antonio Kast con un 27%.



En tanto, la proporción de gente que votaría por Jeanette Jara disminuyó 1 punto, José Antonio Kast aumentó 2 puntos, Evelyn Matthei aumentó 1 punto, y Johannes Kaiser aumentó 2 puntos.

SEGUNDA VUELTA

Paola Assael, de Black & White, dice que en un escenario de segunda vuelta “si esta fuera Kast y Jara, gana Kast; y en una segunda vuelta entre Matthei y Jara, gana Matthei”.



La mayoría (53%) votaría por Evelyn Matthei en una segunda vuelta presidencial, si la carrera fuera entre ella y Jeanette Jara. La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, a medida que aumenta GSE, y a medida que aumenta la edad, consignó Emol.



La mayoría (55%) votaría por José Antonio Kast en una segunda vuelta presidencial, si la carrera fuera entre él y Jeanette Jara.



La proporción de quienes se inclinan por esa opción aumenta entre hombres, a medida que aumenta GSE, y entre personas mayores de 35 años. La mayoría relativa (41%) votaría por José Antonio Kast en una segunda vuelta presidencial, si la carrera fuera entre él y Evelyn Matthei. En tanto, un importante 26% declara que votaría nulo o blanco.

APROBACIÓN BORIC

La encuesta muestra que la aprobación del Presidente Gabriel Boric disminuyó en un punto, alcanzando un 32%, mientras que “el principal problema sigue siendo por lejos la delincuencia, y en segundo lugar, la economía”, precisa Assael.

