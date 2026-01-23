Home Nacional "encuesta black & white: un 57% apoya designación de trinidad ..."

Encuesta Black & White: Un 57% apoya designación de Trinidad Steinert en Ministerio de Seguridad

De acuerdo al estudio, un 46% evalúa de manera positiva los nombramientos de José Antonio Kast para su futuro Gobierno, mientras que a un 51% le parece mal la llegada de Judith Marín al Ministerio de la Mujer.

Leonardo Medina
Un nuevo sondeo de la encuesta Black & White abordó la opinión de la ciudadanía en torno a la conformación del gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, quien anunció a su equipo de 24 ministros el pasado martes 20 de enero. 

Según consignó Emol, Paola Assael, de Black & White, expresó que “existe confianza en la conformación del gabinete por parte del Presidente electo, pero se asoma como un riesgo el nombramiento de Judith Marín como ministra de la Mujer”. 

En este sentido, el estudio indicó que un 46% (mayoría relativa) evalúa bien los nombramientos para el futuro Gobierno, opinión que aumenta entre hombres, integrantes del segmento ABC1, y a medida que aumenta la edad.

A su vez, a un 57% le parece positivo tanto la llegada de Trinidad Steinert al Ministerio de Seguridad, como su renuncia al Ministerio Público para asumir el cargo.

Asimismo, la proporción de quienes opinan de esta manera también aumenta entre hombres, el sector ABC1 y a medida que aumenta la edad.

Por su parte, a un 51% le parece mal el nombramiento de Judith Marín como ministra de la Mujer, respuesta que aumenta entre mujeres, y a medida que disminuye la edad.

Además, la mayoría relativa (46%) manifiesta que sí le da confianza el gabinete designado para un Gobierno de emergencia, postura que aumenta entre hombres, el segmento ABC1 y a medida que aumenta la edad.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
