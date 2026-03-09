Home Economía "enel generación desconecta turbina diésel del complejo tarapacá q..."

ENEL Generación desconecta turbina diésel del Complejo Tarapacá que permanecía como respaldo del sistema

Mediante un comunicado, se indicó que “el término de operación de la turbina diésel de 24 MW de la Central Tarapacá marca un hito relevante, que permite a la compañía avanzar en el proceso de desmantelamiento total del complejo termoeléctrico y consolidar una matriz energética más limpia y sostenible”.

Patricia Schüller Gamboa
ENEL Generación desconecta turbina diésel del Complejo Tarapacá que permanecía como respaldo del sistema

En línea con su compromiso con la Transición Energética del país hacia una matriz cada vez más renovable, ENEL Generación concretó la desconexión definitiva de la Turbina de Generación Tarapacá (TGTAR), ubicada en el Complejo Termoeléctrico de la Región de Tarapacá.

Mediante un comunicado sostuvo que “se trata del cierre de operaciones de una turbina diésel de 24 MW, puesta en servicio en 1998 dentro de Central Tarapacá, que hasta ahora contribuía al Sistema Eléctrico Nacional.

Por solicitud de las autoridades, la unidad se mantenía disponible para apoyar en situaciones de contingencia o necesidades operativas del Sistema.

La unidad también se sumaba en maniobras del Plan de Recuperación del Servicio, aportando energía adicional que contribuía a restablecer las operaciones del Sistema Eléctrico Nacional.

Con este hito, y habiendo cumplido con todas las obligaciones ambientales y normativa aplicable, ENEL elimina de su matriz un consumo anual aproximado de 3.500 m³ de diésel, avanzando de manera concreta en la reducción de emisiones asociadas a la generación térmica.

Además, marca un nuevo paso en el proceso de desmantelamiento total del Complejo Termoeléctrico Tarapacá, infraestructura que actualmente se encuentra en etapa de puesta en seguridad, conforme a su Resolución de Calificación Ambiental. Este proceso forma parte del plan integral de desarme de instalaciones y de la transformación progresiva del parque generador de la compañía”.

Texto: La Nación
