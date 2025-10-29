Home Vanguardia "“era un súper papá”: el emotivo discurso de piedad noguera en el ..."

“Era un súper papá”: El emotivo discurso de Piedad Noguera en el velorio de su padre, Héctor Noguera

La hija del actor dedicó conmovedoras palabras al legendario intérprete, expresando que “era un padre cariñoso, semi volado, porque era bien despistado, pero era un padre cercano, un papá, no sé. Era mi papá”.

Leonardo Medina
Un emotivo discurso brindó Piedad Noguera, una de las hijas de Héctor “Tito” Noguera, durante el velatorio del icónico actor nacional, quien perdió la vida este martes a los 88 años de edad. 

En medio del velorio, que se desarrolla en el templo del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica, Piedad, quien es curadora y productora teatral, dedicó emotivas palabras a su padre, destacando su legado y el lado más íntimo del intérprete. 

“Mi papá siempre pensó que la cultura, a través de la educación, las escuelas, de los museos, de los colegios, tenía que ser desde las bases, para que Chile, este país en el que vivimos, tenga la oportunidad de vivir la cultura, de tener la oportunidad de escuchar música, de leer, de ver danza, teatro”, manifestó. 

A la vez, remarcó que “yo creo que el legado que él deja es todo esto que él logró transmitir durante tantos años. Espero que así sea que las futuras generaciones que vienen lo logren entender y de alguna manera se reconozca el trabajo que él hizo”. 

Respecto al rol como padre de Héctor Noguera, expresó que “era un padre cariñoso, semi volado, porque era bien despistado, pero era un padre cercano, un papá, no sé. Era mi papá. Un súper papá, un lindo papá”. 
Por su parte, en cuanto a la gran cantidad de gente que ha asistido al velorio, indicó que “esa era la idea, porque los amigos actores y amigas actrices, las conocemos en nuestro mundo, también donde nos movemos, pero la gente que ve las teleseries en su casa (…) y prende la tele y ve las teleseries y ve a mi papá, eso es lo que nos gusta”.

Source Texto: La Nación
1
