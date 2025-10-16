Error en cobros de cuentas de la luz: UDI acude al Sernac y exige medidas de reparación

El escándalo por cobros excesivos en las cuentas de electricidad motivó este jueves la intervención de la Bancada de diputados de la UDI, quienes acudieron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para exigir medidas de reparación.



La solicitud incluye compensaciones, devolución de dinero con intereses y sanciones a las empresas que habrían estado al tanto del error.



Felipe Donoso advirtió que el impacto del problema fue más allá del ámbito energético, afectando incluso indicadores macroeconómicos: “Recordemos que cuando existió esta alza tuvo efectos conocidos en el IPC y, por lo tanto, este error es gravísimo”.

El parlamentario pidió que el Sernac inicie un proceso de fiscalización que abarque también a “todas aquellas personas que se sientan afectadas por algún otro motivo”. Donoso agregó que “tenemos que corregir esta situación, el Gobierno tiene que entender la profundidad de esto, ya que incluso ellos se beneficiaron recibiendo más impuestos”.



Juan Antonio Coloma detalló los tres puntos que componen la propuesta de reparación: “Queremos que haya devolución de dinero, que sea con intereses y sancionar a las empresas que pudieron saber de esta situación”.



El diputado Cristhian Moreira fue aún más enfático, acusando que “nuevamente se cagan al pueblo. Nuevamente se joden a todos los chilenos con este tipo de errores”. Para Moreira, el problema refleja una falta de responsabilidad institucional: “Se está faltando a la prioridad y a la responsabilidad. No podemos seguir con esto”.



El parlamentario concluyó señalando que “tenemos errores muchas veces por parte de empresas que le cobran de más a los chilenos. Y ahora es el Estado, el Estado que se sigue equivocando. Anteriormente se equivocaron con el presupuesto y ahora le están cargando la mata a los ciudadanos”.