Escuela Sindical de la Dirección del Trabajo formó a casi 2 mil dirigentes en temas sociales, históricos, éticos y derecho laboral 

La Dirección del Trabajo (DT) cerró este miércoles el período 2025 de la Escuela Nacional de Formación Sindical “María Ester Feres”, que entre 2024 y 2025 ha capacitado a casi 2 mil dirigentes y dirigentas de todo el país en materias que rebasan los márgenes habituales de capacitación limitados a la actuación que les corresponde dentro de sus empresas.

El cierre de la escuela se efectuó entre ayer y hoy en el Colegio de Contadores de Santiago y fue encabezado por el director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, y el director del Departamento de Relaciones Laborales de la DT, Luis Villazón.

Esta escuela formadora -que ha funcionado en paralelo con otras capacitaciones impartidas por la DT en normativa laboral básica- surgió en un encuentro nacional de dirigencias a fines de 2022. Allí emergió una pretensión común de recibir una preparación integral y más profunda que la habitual, que les permitiera tener una comprensión cabal de la realidad laboral, social, económica, ética, política e histórica del país y no solo de su rol habitual como representantes de sus afiliados al interior de las empresas.

Tras un período de análisis y confección de las mallas curriculares durante 2023, finalmente se dio inicio a los nuevos cursos en 2024.

En este período 977 dirigentes y dirigentas fueron capacitados presencialmente en los siguientes ejes temáticos:

-historia sindical

-sindicalismo sociopolítico

-economía y sociología

-huelga y sindicalismo

-derechos fundamentales

-ética sindical

-género y sindicalismo

-negociación colectiva

-organización sindical interna

-legislación e institucionalidad laboral

-salud y seguridad laboral

-transformaciones laborales

“Capacitación integral y profunda”

El director (s) del Trabajo evaluó a esta escuela sindical como “un gran avance y una gran experiencia en la capacitación integral y profunda de las dirigencias sindicales chilenas”.

Santibáñez recordó que “estos cursos fueron elaborados a partir de propuestas hechas por los propios dirigentes y dirigentas sindicales a finales del año 2022, específicamente en un encuentro de más de 500 dirigentes y dirigentas sindicales de todo el país. Así, a diferencia de las capacitaciones tradicionales que otorgamos como institución, relativas casi siempre y exclusivamente a normas laborales básicas, en esta Escuela Nacional de Formación Sindical hemos preparado a los dirigentes y dirigentas en temas sociológicos, históricos, económicos, de seguridad laboral y muchos otros”.

Añadió que “así, en dos años hemos podido ampliar para el mundo sindical la capacidad de comprensión de la sociedad chilena. Se han capacitado en esta Escuela Nacional de Formación Sindical a casi mil dirigentes y dirigentas sindicales, lo que indudablemente les permitirá ejercer de mucho mejor manera su rol para con sus compañeros afiliados a organizaciones sindicales”.

A su juicio, al cabo de dos años se ha logrado los objetivos de fortalecer las capacidades y conocimientos de las dirigencias, empoderarlas y ayudarlas a reflexionar sobre su rol y el de sus organizaciones como representantes de los y las trabajadoras y como actores sociales incidentes.

Cursos virtuales

Junto con los cursos presenciales la DT habilitó en su sitio web www.dt.gob.cl una plataforma virtual exclusiva para dirigencias sindicales que ofrece cinco cursos: historia del sindicalismo, sindicalismo y género, Dirección del Trabajo, atribuciones y servicios, procedimiento de negociación colectiva y término de contrato.

A la fecha se han hecho más de seis imparticiones con más 2 mil dirigentes registrados y sobre 700 que han realizado y aprobado los cursos.