eSports en Chile: cómo los videojuegos se convirtieron en un fenómeno competitivo

El ecosistema competitivo digital chileno vive una transformación sin precedentes. Los videojuegos pasaron de ser un simple pasatiempo de nicho a mover masas y capitales. Por eso, no es extraño que plataformas como Betsala reflejen la relevancia de este mercado.

La amplitud de la conectividad en el país ha venido acelerando el crecimiento local. Incluso, miles de jóvenes dedican jornadas completas al entrenamiento en línea; gracias a que los títulos multijugador reúnen a audiencias capaces de llenar las arenas de juego.

Un dato importante es que el gran apoyo publicitario que han recibido los eSports en Chile ha impulsado la profesionalización de esta disciplina. Por ejemplo, muchas corporaciones privadas han destinado presupuestos considerables a la competencia.

Hablar de la inversión en esta disciplina es mencionar a Kaos Latin Gamers (KLG); una organización fundada en el ecosistema nacional y que se convirtió en la dinastía más ganadora de la Copa Latinoamérica Sur (CLS) de League of Legends.

Este equipo estaba conformado por figuras históricas chilenas, y así logró marcar varios hitos sin precedentes. Por ejemplo, alcanzó la clasificación a torneos internacionales, como el Mid Season Invitational (MSI) o el Wildcard.

Con la llegada de las ligas del norte y del sur, también llegaron desafíos económicos significativos. Aquí emergió All Knights, que logró realizar una inversión nacional para demostrar que el país podía gestionar proyectos deportivos como los eSport. Esto marcó una época destacada entre 2019 y 2021.

Por ello, no es una exageración decir que el fenómeno trasciende la pantalla para instalarse en la cultura. La juventud actual considera a los jugadores como atletas de alto rendimiento. Esto mismo ha hecho que, al día de hoy, las transmisiones en directo superen en audiencia a la televisión tradicional.

El surgimiento de torneos organizados marcó un momento especial. Todo comenzó con la creación de la Liga de Honor, algo que cambió la perspectiva deportiva. Las estructuras amateurs dieron paso a contrataciones formales de jugadores y allí se empezó a formalizar el trabajo del atleta digital.

En la medida en que la escena competitiva seguía evolucionando, cada vez más videojuegos empezaron a ganar terreno en el país. Por ejemplo, en la historia de los eSports en Chile, la llegada de Valorant, desarrollado por Riot Games, abrió paso a una nueva era.

Con la optimización de la infraestructura técnica, como ocurrió en Santiago, y debido a la presencia de los torneos locales, más empresas conformaban talentos para disfrutar de este formato y otros más que también han resultado competitivos. Y, una vez más, quedó demostrada la capacidad técnica de la región.

Hoy día, a esta disciplina se suma el acompañamiento interdisciplinario para la optimización del rendimiento en los planteles. Por ello, se pueden ver psicólogos que ayudan a controlar la fatiga mental, así como profesionales que previenen lesiones comunes en manos y espalda.

El perfil del espectador chileno destaca por su alta fidelidad. Los datos muestran millones de horas de visualización anuales acumuladas. Incluso, plataformas de transmisión en vivo registran récords de acceso simultáneo. El público consume contenido competitivo con una marcada disciplina.

Fabricantes de hardware e intermediarios financieros compiten por visibilidad en camisetas. Los montos de auspicio aumentan en cada temporada oficial. Y el retorno publicitario justifica los elevados costos involucrados.

Además de lo anterior, el consumo abarca varios títulos de alcance internacional. Por eso, es posible encontrar arenas de batalla especializadas y juegos en primera persona, que lideran las preferencias. Cada categoría abarca una comunidad activa y apasionada en el país.

Y, eso no es todo, porque el impacto económico que tiene esta disciplina también genera plazas de trabajo. Es decir, es capaz de maximizar las posibilidades de empleo para muchos aficionados. Desde relatores, hasta productores audiovisuales pueden integrar el rubro.

Si bien es cierto que las velocidades en la conectividad a Internet han mejorado, todavía muchas provincias requieren acceso equitativo. Además, algunas veces ocurre una centralización de competencias, lo que limita la participación de talento desde regiones lejanas. Se trata de brechas que hay que cerrar, porque resultan críticas para el desarrollo de los eSports.

Otro aspecto importante es la regulación laboral de quienes participan en los eSports. La legislación debe adaptarse a contratos de rendimiento digital. La protección social de los jóvenes requiere garantías legales claras. Aquí, la formalización total evitará irregularidades en las instituciones.

A futuro se debe pensar en la formación de categorías inferiores, ya que asegura la renovación constante. Por ejemplo, las academias de formación básica comienzan a dar sus frutos. La enseñanza táctica desde edades tempranas eleva el nivel colectivo.

En definitiva, el patrocinio a largo plazo debe diversificar sus fuentes comerciales. Depender de pocos sectores financieros implica riesgos de sustentabilidad y es algo que la industria no debe permitir.