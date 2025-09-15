Home Triunfo "esquiador italiano matteo franzoso falleció luego de sufrir un ac..."

Esquiador italiano Matteo Franzoso falleció luego de sufrir un accidente mientras entrenaba en Chile

Franzoso, quien este martes cumpliría 26 años y cuyo deceso fue confirmado durante este lunes, murió luego de sufrir una grave caída el pasado fin de semana en el centro La Parva.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Este lunes se confirmó el fallecimiento del seleccionado italiano de esquí, Matteo Franzoso, quien perdió la vida en Chile, tras sufrir un accidente mientras entrenaba en el centro La Parva, en la Región Metropolitana. 

El deceso del deportista, quien este martes cumpliría 26 años, fue anunciado a través de un comunicado por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS). 

De acuerdo a lo informado por La Gazzetta dello Sport, Franzoso perdió el control tras realizar un salto a gran velocidad y chocar contra una valla de madera el sábado pasado. Luego, fue trasladado en helicóptero a una clínica de Santiago donde estuvo en coma inducido.

Desde la mencionada Federación manifestaron que “estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Matteo Franzoso, quien perdió la vida en Santiago de Chile tras sufrir una caída durante un entrenamiento en la pista de La Parva”. 

“El esquiador italiano, de 25 años, no sobrevivió a las consecuencias del traumatismo craneal sufrido en el accidente. La FIS se une al presidente de la FIS, Flavio Roda, y a toda la comunidad italiana de deportes de invierno en el duelo, incluidos los entrenadores, los atletas, los compañeros de equipo, el consejo federal y todo el personal de la FIS”, añadieron. 

Además, respecto al accidente, detallaron que “perdió el control en el primer pequeño salto del circuito de entrenamiento y salió disparado hacia las redes de seguridad. Atravesó dos filas de redes y chocó contra una valla de madera situada a unos 6-7 metros del circuito”. 

Pese a ser internado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica, “con el paso de las horas, su cuerpo no pudo soportar los daños causados por el traumatismo”.

En cuanto a sus logros, el deportista obtuvo un cuarto puesto en descenso en el campeonato mundial juvenil de 2020, y compitió en 17 carreras de la Copa del Mundo (11 super-G y seis descensos).

A la vez, su mejor resultado en la Copa del Mundo fue en enero de 2023, cuando consiguió el vigesimoctavo puesto en una Super-G en Cortina d’Ampezzo.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional

Detienen en Georgia a conocido estafador de Tinder que...

La detención se produjo tras una notificación de captura emitida por Interpol, según detalló el Ministerio del Interior de Georgia, que no entregó mayores antecedentes.

Leer mas
Internacional

Trump anunció que EEUU lanzó un ataque contra una lanc...

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque (…) contra carteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos”, indicó el mandatario en su red Truth Social, recogió Emol.

Leer mas
Nacional

Peleas de gallos en San Carlos: Fiscalía formalizó a d...

El fiscal (s) de San Carlos, Andrés Salgado, dijo que luego de ser detenidos el mediodía de este domingo se verificó que a la altura del kilómetro 5,7 de la Ruta N- 31 se realizó una disputa de esta naturaleza, dejando como saldo a un gallo muerto, producto de diversas heridas.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/