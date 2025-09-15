Esquiador italiano Matteo Franzoso falleció luego de sufrir un accidente mientras entrenaba en Chile

Este lunes se confirmó el fallecimiento del seleccionado italiano de esquí, Matteo Franzoso, quien perdió la vida en Chile, tras sufrir un accidente mientras entrenaba en el centro La Parva, en la Región Metropolitana.

El deceso del deportista, quien este martes cumpliría 26 años, fue anunciado a través de un comunicado por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS).

De acuerdo a lo informado por La Gazzetta dello Sport, Franzoso perdió el control tras realizar un salto a gran velocidad y chocar contra una valla de madera el sábado pasado. Luego, fue trasladado en helicóptero a una clínica de Santiago donde estuvo en coma inducido.

Desde la mencionada Federación manifestaron que “estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Matteo Franzoso, quien perdió la vida en Santiago de Chile tras sufrir una caída durante un entrenamiento en la pista de La Parva”.

“El esquiador italiano, de 25 años, no sobrevivió a las consecuencias del traumatismo craneal sufrido en el accidente. La FIS se une al presidente de la FIS, Flavio Roda, y a toda la comunidad italiana de deportes de invierno en el duelo, incluidos los entrenadores, los atletas, los compañeros de equipo, el consejo federal y todo el personal de la FIS”, añadieron.

Además, respecto al accidente, detallaron que “perdió el control en el primer pequeño salto del circuito de entrenamiento y salió disparado hacia las redes de seguridad. Atravesó dos filas de redes y chocó contra una valla de madera situada a unos 6-7 metros del circuito”.

Pese a ser internado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica, “con el paso de las horas, su cuerpo no pudo soportar los daños causados por el traumatismo”.

En cuanto a sus logros, el deportista obtuvo un cuarto puesto en descenso en el campeonato mundial juvenil de 2020, y compitió en 17 carreras de la Copa del Mundo (11 super-G y seis descensos).

A la vez, su mejor resultado en la Copa del Mundo fue en enero de 2023, cuando consiguió el vigesimoctavo puesto en una Super-G en Cortina d’Ampezzo.