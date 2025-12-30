“Está en evaluación”: Canciller no descarta pedir renuncia a embajadora Pakarati

El canciller Alberto van Klaveren informó este martes que el caso de la embajadora en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, “está en evaluación” tras apoyar el autogobierno de Rapa Nui y no descartó que se le pida la renuncia.



“En el caso de la embajadora Pakarati, estamos obviamente evaluando sus declaraciones. Ya se le hizo presente el error que cometió y que ella lamentó de postear un mensaje absolutamente inapropiado”, señaló el canciller en La Moneda tras recibir a los nuevos embajadores de EEUU, Israel, Japón, Cuba y Panamá.



Añadió que “hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre y queremos verificar si se cumplieron o no los protocolos vigentes justamente para todo lo que son los dichos de nuestros embajadores”.



“Todos los embajadores, todas las embajadoras dependen de la confianza del Presidente de la República de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional y creemos que es muy importante que todos y todas justamente mantengan todo lo que son nuestros principios y nuestras políticas en esa materia”, enfatizó.



“Las expresiones de la embajadora Pakarati respecto a situaciones internas que pueden vincularse con la relación entre el pueblo originario y nuestro sistema político, nosotros entendemos que son expresiones a título personal y no reflejan necesariamente lo que es la posición del Gobierno y de la Cancillería”, agregó.



“Creemos que ella se equivocó en esta materia, le hemos hecho presente esa equivocación y, como dije anteriormente, lo que estamos evaluando es si se cumplieron o no los protocolos existentes en esta materia”, reiteró.



También dijo que “nosotros no tenemos constancia de esa solicitud de permiso para dar la entrevista pero hay que ver también el contexto, las circunstancias en las cuales se produjo esa entrevista y eso requiere de un análisis mayor que nosotros estamos efectuando”.



Finalmente, requerido si se le solicitará la renuncia, respondió que “estamos evaluando la situación, no quiero adelantar ninguna conclusión al respecto. Obviamente, al hacer una investigación, todas las opciones están abiertas”.