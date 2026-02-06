Home Internacional "estados unidos atacó otro buque en el pacífico cerca de colombia..."

Estados Unidos atacó otro buque en el Pacífico cerca de Colombia

Según consignó Cooperativa, el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como “narcoterroristas”.

Estados Unidos atacó otro buque en el Pacífico cerca de Colombia

Estados Unidos realizó nuevo un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia.

Se informó que dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión “Lanza del Sur”.

Según consignó Cooperativa, el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como “narcoterroristas”.

Al menos 119 personas han muerto, desde agosto de 2025, en ataques contra presuntos barcos cargados de drogas como parte de una campaña, denominada Operación Lanza del Sur, que según la administración Trump tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico ocurre después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

