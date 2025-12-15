Home Internacional "estados unidos felicita a kast y expresa disposición a colaborar ..."

Estados Unidos felicita a Kast y expresa disposición a colaborar con su gobierno

“Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, escribió Rubio en su cuenta de X.

Patricia Schüller Gamboa
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, felicitó a José Antonio Kast por su triunfo en segunda vuelta y manifestó la disposición de su país a colaborar con el nuevo gobierno chileno.

Por su parte, el subsecretario Christopher Landau expresó en su cuenta que “Estados Unidos y Chile han mantenido una estrecha relación durante la mayor parte de los últimos dos siglos, como lo sé por experiencia propia como hijo de un ex embajador estadounidense en Chile.

“Hoy es una muestra más de la vitalidad de la democracia chilena y felicitamos al pueblo de ese gran país y a su nuevo presidente electo @joseantoniokast por su contundente victoria y su claro mandato”, añadió.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
