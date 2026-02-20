Estados Unidos sancionó a tres funcionarios del Gobierno de Chile por “apoyar actividades contra la seguridad”

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes, a través de un comunicado, que han decidido revocar los visados a tres funcionarios del Gobierno chileno para “contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”.

A través de una declaración publicada en su sitio web la autoridad estadounidense indicó que los sancionados “dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades” que, a su juicio, socavaron la seguridad en el hemisferio.

La medida implica, de acuerdo al texto, la revocación de todas las visas vigentes y la prohibición de ingreso a territorio estadounidense, tanto para los funcionarios involucrados, como para sus familiares directos, consignó Radio Biobío.

Desde Washington señalaron que la decisión busca “contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”, en el marco de la política del presidente Donald Trump de resguardar los intereses de seguridad nacional y la prosperidad económica de Estados Unidos en la región.

Asimismo, el Departamento de Estado afirmó que continuará promoviendo la rendición de cuentas de ciudadanos chilenos que, según su evaluación, hayan actuado para desestabilizar el hemisferio.

“Legado del Gobierno de Gabriel Boric se verá aún más empañado”

Además, el documento incluyó una referencia política al escenario nacional, señalando que el “legado del Gobierno de Gabriel Boric se verá aún más empañado” por este tipo de acciones. Y manifiesta la disposición del gobierno estadounidense a trabajar en materias de seguridad regional con la futura administración del Presidente electo, José Antonio Kast.

Según resaltaron, las sanciones fueron adoptadas en virtud de las disposiciones contempladas en las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

Hasta el cierre de esta edición, no se había informado públicamente la identidad de los funcionarios del Gobierno de Chile a los que Estados Unidos les retiró las visas.