Este lunes se ejecutó la segunda etapa del plan de intervención para sacar toldos azules en Barrio Meiggs

Este lunes 10 de noviembre llevó a cabo la segunda etapa del plan para sacar los toldos azules del Barrios Meiggs. El operativo, que no registró detenidos ni resistencia por parte de los vendedores ambulantes, culminó con un cierre perimetral en torno a la calle Salvador San Fuentes por San Alfonso y Bascuñán Guerrero.

Según consignó 24Horas, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), dijo que “la gente va a pasar sin problemas. El que no puede pasar es el que viene con un carro grande metiéndonos un toldo azul“.

El jefe comunal añadió que dialogó con el sindicato de toldos azules de San Alfonso: “Me dicen que están dispuestos, de una vez por todas, a regularizarse y a instalarse”.

Algunos locales tenían cámaras de seguridad para vigilar fiscalizaciones

Durante el desalojo las autoridades dieron cuenta de que había locales colgados al tendido eléctrico del sector. Asimismo, descubrieron que algunos tenían cámaras de seguridad para vigilar el avance de las fiscalizaciones.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, sostuvo que harán todo su esfuerzo “para recuperar esta gran manzana”.

“Vamos a ampliar el perímetro de intervención cada vez más, con el fin de que en marzo tengamos esta manzana recuperada“, concluyó.