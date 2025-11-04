Home Nacional "este martes formalizan a imputado por triple homicidio de la rein..."

Este martes formalizan a imputado por triple homicidio de La Reina: Móvil sería herencia

En la audiencia, el fiscal Francisco Lanas formalizará a Jorge Ugalde Parraguez por homicidio calificado y expondrá los motivos del crimen que estarían relacionados con conflictos familiares por una herencia.

Patricia Schüller Gamboa
En el Cuarto Juzgado de Garantía será formalizado este martes Jorge Ugalde Parraguez, imputado por el triple homicidio de su cuñado Eduardo Cruz-Coke (62) y de sus dos hijos de 17 años, cometido el 18 de octubre pasado en la comuna de La Reina.

El imputado fue quien dio aviso del hallazgo de los cuerpos dentro del terreno que compartía con las víctimas en avenida La Cañada. En este mismo lugar, fue detenido por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), tras descartarse su coartada de haber salido a pasear con su perro al momento de las muertes.

Después de dos semanas de indagatorias, la Fiscalía Metropolitana Oriente y la BH determinaron que no se trataba de un parricidio y suicidio, ya que Cruz-Coke presentaba heridas atribuibles a terceros, mientras que los adolescentes habrían sido asfixiados tras ser drogados.

Con respecto a los hermanos, Lanas señaló que “la causa preliminar que tenemos de muerte es de asfixia, sin existir huellas de violencia por parte de terceros. Por lo cual, los elementos que se van a exponer en la audiencia de formalización es qué sustancias le pudiesen haber suministrado a los menores para que estos no pudiesen resistir la acción mecánica de un tercero que les provoca la asfixia y la muerte”.

El imputado habría utilizado una máscara en la comisión del crimen


Por su parte, el prefecto inspector Jorge Abatte, jefe Nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, afirmó que el imputado habría utilizado una máscara en la comisión del crimen.

“Efectivamente se encuentran algunos elementos en el sitio del suceso los cuales han sido periciados, para dar resultados positivos para efecto de lograr la imputación de la persona detenida. No obstante, se trabaja justamente en la ubicación del arma y otros elementos asociados”.

“También se logra establecer fehacientemente la ubicación del imputado en el sitio del suceso, eso se acredita además por registro fílmico, registro telefónico también y de otro tipo, los cuales contrastan totalmente a la primera declaración que otorga el imputado”, añadió Abatte.

Confirman detención del principal sospechoso por triple homicidio en La Reina
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
1
